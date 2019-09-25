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​Grip tedavisinde antibiyotik kullanılır mı? Antibiyotik zararlı mı?

Grip tedavisinde antibiyotiğin yeri yok

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, virüsün vücutta yayıldığı dönemdeki kullanılan antibiyotikler hakkında uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Aydın, "Antibiyotiklerin ateş düşürücü veya gribi geçirici bir mantıkla kullanılması son derece yanlış. Grip asla antibiyotikle tedavi edilebilir bir hastalık değildir" dedi.

Haber Merkezi AA
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, grip ve nezle gibi vücutta virüsün hakim olduğu dönemde kullanılan antibiyotiklerin, tedavide pozitif etkiden çok zarara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Aydın, yaptığı açıklamada, sonbaharla birlikte kalabalık ve kapalı ortamlarda grip vakalarında da artış görülebileceğini söyledi.

Hava sıcaklığındaki düşüşün gribin ortaya çıkmasına yol açan bir faktör olmadığına işaret eden Aydın, vücut ısısının mevsim koşullarına göre ayarlanamaması, kıyafetlerin havaya uyum göstermemesi, insanların birbirlerine bulaştıracakları damlacıkların havada asılı kaldığı ortamlar nedeniyle grip vakalarında artış görülebileceğini söyledi.

Grip vakalarındaki artış döneminin toplumda "grip mevsimi" olarak adlandırıldığını dile getiren Aydın, bu dönemde alınabilecek kişisel önlemlerle grip salgınının azaltılabileceğini vurguladı.

Gripli kişiyle aranıza bir metre mesafe koyun

Prof. Dr. Aydın, grip ve nezlenin sürekli karıştırıldığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

  • "Gripte, eklem ve kas ağrısı, aynı zamanda ateş olur. Etinizin, kemiğinden ayrılması gibi sistemik bir ağrı hissedilir. Halk arasında da 'paçavra' olarak tabir edilir. Nezle ise daha basit geçirilebilir. Ateş ve kas ağrısı olmaz. Burun akıntısı, hapşırma şeklinde şikayetler eşlik eder. Tüm vücutta şikayet varsa, ateş eşlik ediyorsa bu bir grip tablosudur. Hapşırma, burun akıntısı, göz nezlesi, hafif öksürük varsa bu da nezledir. Grip yatağa düşürür. Tümü olmasa da ağır bir tabloyla iş performansını, yaşam kalitesini düşürür. Nezle daha hafif, ayakta geçer."

Gripten kaçınmak için kişinin ilk olarak koruyucu önlemleri alması gerektiğini ifade eden Aydın, kapalı ortamda uzun süre kalmamak, iç ve dış vücut ısısının mevsime göre ayarlanması ile dengeli beslenmenin alınabilecek önlemlerin başında geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Aydın, "Grip şikayetleri başladığı zaman bir solunum ya da öksürmeyle dışarı çıkan 'damlacık' dediğimiz partiküller havada asılı kalır. Gripli kişilerle bir metreden kısa mesafede temastan kaçınılmalı. Gripli kişi, öksüreceği zaman kol bölgesinde ağzını kapatmalı, el hijyenine dikkat etmelidir. Tüm alanlarda el hijyenine dikkat ettiğimiz zaman bütün hastalıklara karşı önlem almış oluruz" ifadelerini kullandı.

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Grip antibiyotikle tedavi edilemez

Grip tedavisinde en sık başvurulan yollardan birinin de antibiyotik olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Grip ve nezlenin hiçbir yerinde antibiyotik kullanılması doğru değildir. Grip ve nezle gibi vücutta virüsün hakim olduğu ortamlarda kullanılan antibiyotikler, pozitif etkiden çok zarara neden olmaktadır. Antibiyotiklerin ateş düşürücü veya gribi geçirici bir mantıkla kullanılması son derece yanlıştır. Grip asla antibiyotikle tedavi edilebilir bir hastalık değildir. Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."

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