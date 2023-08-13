Güneş ışığında pişen tarifler

Milattan Önce 215’te Arşimet, İtalyan şehri Syracusa’yı düşman işgalinden korumak için güneş ışınlarını odaklayacak bir icat yapıp gemilerin yanmasını sağlıyor ve böylece güneş enerjisini silaha dönüştüren ilk insan olarak tarihe geçiyor. Daha sonra merceğin bulunuşu, güneş ışınlarını daha da verimli hale getiriyor. Bunu güneş panelleri takip ediyor. Aslında hepsinde mantık ve sistem aynı. Gelelim güneş ışınlarıyla yemek pişirmeye. Bugün de güneş ocakları ve fırınları var. Yansıtıcı aynalardan kenarları olan prizma veya küpün içerisine yerleştirilen su, ekmek veya yemek, yoğun güneş ışını sayesinde kolayca ısınıp pastörize oluyor veya pişiyor. Bu teknoloji, özellikle imkanların kıt olduğu Afrika’da hayırseverler tarafından yaygınlaştırılmaya çalışılıyor çünkü hem maliyeti düşük hem de faydası yüksek. Bu teknoloji Türkiye’de çok yaygın olmadığı için, bugün size biraz bahsetmek istedim. Konservenizi yapın, yemeğinizi pişirin, peynirinizi mayalayın… Özellikle bugünlerde güneşten daha bol ne var, değil mi? Biz aslında, böyle bir düzenekle olmasa da güneşte salçalar, gül suları, reçeller yapıyoruz. Özellikle hem cilt bakımında, hem de serinletici olarak severek kullandığımız gül suyunu yıllardır annelerimiz evlerde yaparlardı. Özellikle kırmızı ve kokusunu kaybetmemiş taze güllerle hazırlayabileceğiniz gül suyunun da tarifini buraya ekleyeceğim. Tarifteki teknikle kokulu ve yoğun renkli diğer çiçekleri de gün ışığında demleyebilir, yeni tatlar elde edebilirsiniz. Gül suyuyla beraber, güneş ısısıyla yapılmış salçanın da tarifine bakalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.