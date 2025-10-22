Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Gupse Özay imzalı 'Gupi' animasyon dizisi 31 Ekim'de izleyiciyle buluşacak

Gupse Özay imzalı 'Gupi' animasyon dizisi 31 Ekim'de izleyiciyle buluşacak

15:4622/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Gupi'nin maceralarını anlatan dizi, Türkiye'nin yanı sıra 190 ülkede aynı anda yayınlanacak.
Gupi'nin maceralarını anlatan dizi, Türkiye'nin yanı sıra 190 ülkede aynı anda yayınlanacak.

Senaryosunu Gupse Özay'ın kaleme aldığı animasyon dizisi "Gupi", 31 Ekim'de Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Nu Animasyon yapımı dizide ana karakter "Gupi"yi de Özay seslendiriyor. Sosyal medya hesaplarından ilk fragmanı yayınlanan dizinin yapımcılığını Muzaffer Yıldırım, yönetmenliğini ise Arkın Aktaç üstlendi.


Dizinin diğer renkli karakterlerini ise Dora Kaplan (Sepi), Rüzgar Özacun (Papi), Ayris Kaplan (Beto), Ebru Saçar (Gupi Anne / Börekçi Teyze), Oğuz Özoğul (Gupi Baba / Tombik Amca), Canan Çiftel (Tombik Teyze / Sepi Anne), Cihan Kaplan (Basketçi Abi / Ressam Abi) ve Kamil Özkavcı (Hayvansever Abi) seslendiriyor.


Ailesiyle yeni bir apartmana taşınan afacan Gupi'nin maceralarını anlatan dizi, Türkiye'nin yanı sıra 190 ülkede aynı anda yayınlanacak.




#dizi
#Gupi
#Gupse Özay
#izleyici
#netflix
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman kalkacak?