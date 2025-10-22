Altın Portakal’dan Gazze’ye selam

“Kalpten” temasıyla yola çıkılan festivaldeki özel bölümde yer alan 5 filmle, Orta Doğu’da yaşanan acılar da unutulmadı. Seçkideki 3 film, Filistin ve Gazze’deki insanlık dramını Orta Doğulu yönetmen, senarist ve oyuncuların gözünden beyaz perdeye taşıyacak. Yurt içi ve dışından çok sayıda yönetmen, senarist ve aktörü ağırlayacak Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim-2 Kasım’da sinemaseverleri bir araya getirecek.

İKİ FİLİSTİN FİLMİ İLK KEZ İZLENECEK

“Sınırlardan Sınırsızlığa” bölümünde, Sepideh Farsi’nin yönetmenliğini üstlendiği, İsrail işgali altındaki Gazze’deki yaşamı tasvir eden “Put Your Soul On Your Hand And Walk” filmi yer alıyor. Venedik Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan, Gazze’de 5 yaşında hayatı yarım kalan Hind’in sesi etrafında şekillenen “The Voice of Hind Rajab” filmi de festivalde izleyiciyle buluşacak. Kaouther Ben Hania’nın yönetmenliğini üstlendiği film, izleyicilere küçük bir sesin büyük gerçeğe dönüştüğü sarsıcı bir hikâye sunuyor. Festivalde Cherien Dabis’in yönettiği “All That’s Left of You” filmi ilk kez sinemaseverlerle buluşacak. Film, üç kuşak süren bir aile destanı aracılığıyla, Filistin halkının kolektif hafızasını ve nesiller boyu aktarılan travmalarını derinlemesine işliyor.

SIĞINMACI SORUNUNU ELE ALIYOR

Öte yandan seçkide, Cyril Aris’in yönetmenliğindeki Beyrut’un gölgesinde geçen 30 yıllık aşk hikâyesini aktaran “A Sad and Beautiful World” filmi de yer alıyor. Film, Altın Portakal’da ilk kez Türkiye’de gösterime girecek. 2025 Cannes Film Festivali’nin Un Certain Regard bölümünde birçok ödüle aday gösterilen, daha iyi bir hayat arayışıyla Fildişi Sahili’nden Tunus’a göç eden üç kadının hikayesini aktaran Erige Sehiri yönetmenliğindeki “Promised Sky” da festivalde izleyiciyle buluşacak.

Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz, Orta Doğu’daki hassasiyetlere, çekilen acılara ve katliamlara sırt çevirmemek istediklerini ve geçen yıl “Sınırlardan Sınırsızlığa” bölümünü festivale taşıdıklarını söyledi. Söz konusu bölümde Filistin odaklı filmlerin de yer aldığını belirten Yavuz, “Sınırlardan Sınırsızlığa”nın aslında ilk olarak sığınmacı sorununu ilgilendiren bölüm olduğunu dile getirdi.











