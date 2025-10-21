Yeni Şafak
"Külliye'de Ramazan" programına ödül

“Külliye’de Ramazan” programına ödül

21/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen ve “Halkla İlişkilerin Oscarları” olarak kabul edilen “Altın Küre Mükemmellik Ödülleri” adlı yarışmada “Külliye’de Ramazan” programı “Kamu Hizmetleri” kategorisinde ödül aldı.

“Külliye’de Ramazan” etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT’nin katkılarıyla hazırlanarak Ramazan ayı boyunca konserler, tiyatro oyunları, sinema gösterimleri, sergiler, geleneksel çocuk oyunları, sanat atölyeleri, imza günleri ve konferanslar düzenlenmiş ve 470 bini aşkın vatandaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde buluşmuştu.



