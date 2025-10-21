“Külliye’de Ramazan” programına ödül

“Külliye’de Ramazan” etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT’nin katkılarıyla hazırlanarak Ramazan ayı boyunca konserler, tiyatro oyunları, sinema gösterimleri, sergiler, geleneksel çocuk oyunları, sanat atölyeleri, imza günleri ve konferanslar düzenlenmiş ve 470 bini aşkın vatandaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde buluşmuştu.