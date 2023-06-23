Hacı adayları Cebel-i Rahme'de

Peygamber Efendimiz’in Veda Hutbesi’nde insanlığa son mesajlarını verdiği Arafat bölgesi, milyonlarca hacı adayını ağırlamaya hazırlanıyor. Hac ibadetinin en önemli esası olan “Arafat’ta zaman geçirme” zorunluluğu, aynı anda milyonlarca hacı adayının bu bölgede bulunmasına vesile oluyor. Arafat tepesine erken çıkmana müsaade edilmediği için hacı adayları, oluşturulan güvenlik bariyerlerinin önüne kadar gelerek dua ediyor. 300-400 metre uzaklıktaki Arafat Tepesi’ni güvenlik şeridinin ardından görerek ellerin semaya açan hacı adayları Allah’a yakarışta bulunarak mağfiret diliyor ve niyazlarda bulunuyor. Müminler, aynı bölgede bulunan Mina ve Müzdelife’yi ziyaret etmeden otellerine dönmüyor.

SERİNLETEN BUHAR MAKİNELERİ

Devasa büyüklükteki alanda hacı adaylarının kalacağı çadırların kurulumu devam ediyor. Bayramdan önceki gün yani 27 Haziran Salı günü mahşeri bir kalabalığa ev sahipliği yapacak Arafat’ta hava sıcaklığı 45 dereceyi buluyor. Bölgedeki sıcakların ilerleyen günlerde 43-45 derecede seyretmesi bekleniyor. Bu nedenle Arafat bölgesinde hacı adaylarının bulunduğu alanları serinletmek için buhar püskürten dev makinalar test edilerek hazır hale getiriliyor.

AMBULANSLA TAŞINACAKLAR

Bir yandan da ambulans ve itfaiye araçlarının bölgede konuşlandırılıyor. Hacı adaylarının karşılaşacağı olası sağlık problemlerine karşı Suudi Arabistan makamlarının aldığı tedbirlerin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı da Arafat bölgesinde sahra hastanesiyle hizmet verecek. Dün basın mensuplarıyla birlikte Arafat bölgesini ziyaret ederek hazırlıklar hakkında bilgi veren Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Ulvi Ata, bütün hacı adaylarını bölgeye gelme zorunluluğu olduğu için hasta olanları ambulanslarla hatta lazım olması halinde ambulans helikopterlerle taşıyacaklarını söyledi.

İnsanlık ve medeniyet buradan yayıldı

Mekke ve Medine’yi ziyaret eden hacı adaylarının haccının kabul olması için mutlaka zaman geçirmesi gereken Arafat bölgesi birkaç açıdan önemli. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in veda haccı sırasında bir gününü burada geçirmesi. Nitekim Veda hutbesiyle insanlığa son mesajlarını verdiği Veda Hutbesi de Arafat, Mina ve Muzdelife’de yaptığı konuşmalardan oluşuyor. Arafat bölgesine giderken Sevr Dağı’nı dönerken de ilk vahyin indiği Nur Dağı’nı görürsünüz. Sevr Dağı; Peygamber Efendimizin Medine’ye hicret ederken Hz. Ebubekir ile birlikte müşriklerden korunmak üzere 3 gün kaldıkları yer olması burayı önemli kılıyor. Hazreti Adem ile Hazreti Havva’nın cennetten çıkarıldıktan sonra buluştukları yerin Cebel-i Rahme olduğu biliniyor.







