Halil Paşa tablosu satışta

Türk sanatının modern ve çağdaş ustalarının geçmişten bugüne uzanan eserleri Artam Antik A.Ş.’nin yeni müzayedesinde bir araya geliyor. Bugün çevrim içi gerçekleşecek 394. Müzayede’de Halil Paşa’dan Şevket Dağ’a, Fausto Zonaro’dan Léopold Lévy’e Şeref Akdik’ten Ali Avni Çelebi’ye, Hamit Görele’den Erol Akyavaş’a, Mehmet Güleryüz’den Canan Tolon’a, Fikret Mualla’dan Cihat Burak’a, Selim Turan’dan Burhan Doğançay’a, Mübin Orhon’dan Nuri İyem’e, Adnan Çoker’den Bedri Rahmi Eyüboğlu’na, Leyla Gamsız’dan Naile Akıncı’ya, Ömer Uluç’tan Burhan Uygur’a usta sanatçılara ait üç yüz elliden fazla eser satışa sunuluyor.





Sarayda görev alan bir ressam

Klasik Türk resminin öncü isimlerinden Halil Paşa’nın “Bahçede Kadınlar” konulu tablosu sanatçının ustalığını yansıttığı bir başyapıtı olarak müzayedenin odağında yer alıyor. Avrupa’da resim eğitimi alan asker ressamlardan biri olan Halil Paşa, Sultan Abdülaziz devrinde yaver ressam olarak sarayda görev almıştır. Paris’te aldığı eğitimle klasik resim anlayışını kucaklarken, Doğu’nun ruhunu da eserlerine yansıtmayı başarmıştır. Müzayedeye çıkan tabloda Halil Paşa babadan kalma Beylerbeyi’ndeki Selim Paşa Yalısı’nın bahçesinde güneşin ışıklarının ağaç, çiçek ve suyun yüzeyinde dans ederken, kadınların huzurlu oturuşlarıyla yer aldığı bir sahneyi resmediyor. Halil Paşa’nın figür kattığı manzaralarından biri olan bu yapıtında doğanın ve insanın birlikteliğini zarif dokunuşlar ve yumuşak renk tonları ile tuvallerine aktardığı görülüyor. Halil Paşa, Bahçede Kadınlar’da görüldüğü gibi başta eşi Aliye Hanım olmak üzere kadın figürlere resimlerinde yer vermiştir.





En yüksek rakamlı eser

Halil Paşa’nın doğayı tüm güzelliğiyle ölümsüzleştirdiği görkemli yapıtı 2.2 milyon TL’lik açılış fiyatıyla müzayedenin en yüksek rakamlı sanat eseri olarak dikkat çekiyor. Söz konusu eserin 10 ila 12 milyon TL arası bir satış rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor. Halil Paşa’nın yaşamının büyük bölümünü geçirdiği ve şahsi atölyesinin yer aldığı Beylerbeyi’ndeki Selim Paşa Yalısı’nın deniz kısmındaki yazlık bölümü 1950’de çıkan bir yangında yok olmuştur. Geniş bahçesi ve bahçedeki havuzun bir bölümü günümüze ulaşabilen yalının yerinde ise bir apartman bulunmaktadır. Sedad Hakkı Eldem “Tük Bahçeleri (1976)” adlı kitabında Beylerbeyi Selim Paşa Yalısı ve bahçesinin planını yayımlamıştır.





Şevket Dağ’ın fırçasından çıkmış tablo

Türk resim sanatının ustalarından biri olan ve özellikle enteriyör resimleriyle öne çıkan Şevket Dağ’ın fırçasından bir deniz peyzajı da müzayedede yer alıyor. Manzaralarında, hareketli fırça vuruşlarının oluşturduğu kalın boya sürüşleriyle doğayı bütünlük içerisinde betimleyen ressam, palet imzalı yağlı boya eserinde derinlikli kompozisyonuyla etkileyici bir görünüm sunuyor. İstanbul kıyıları resmin arka planına hâkim olduğu deniz üzerinde demirlemiş rüzgârın etkisiyle dumanını savuran gemiler ve yelkenlilerin resmedildiği peyzajda Empresyonist üslup etkileri göze çarpıyor.





Zonaro’nun gözünden İstanbul

Müzayedede Osmanlı sarayının son ressamı olan Fausto Zonaro’nun, Ertuğrul Süvari Alayı’nın Galata Köprüsü’nden geçişinden bir kesit sunan yağlı boya eseri de dikkat çekiyor. Galata Köprüsü’nde Ertuğrul Süvari Alayı’nın geçişine tanıklık eden Zonaro süvarileri, giysileri, duruşları ve askerlerin fizyonomilerini en ince ayrıntısına kadar inceleyip eskizler hazırlamıştır. 1896’da “Ertuğrul Süvari Alayı’nın Galata Köprüsü’nden Geçişi” adlı resmini tamamlayarak II. Abdülhamid’e sunmuştur. Padişahın tabloyu beğenmesi üzerine sanatçıya birinci dereceden Mecidi nişanı ve saray ressamlığı unvanı verilmiştir. II. Abdülhamid’in tahttan indirildiği 1909 yılına kadar saray ressamlığında bulunan Fausto Zonaro çok sevdiği İstanbul’a dair nefis manzaralar, gündelik yaşam sahneleri, portreler ve tarihi konulu resimler yapmıştır.





Türk ressamlar geçidi

Geçtiğimiz günlerde yaşama veda eden çağdaş sanatın öncü isimleri Mehmet Güleryüz ve Mustafa Ayaz’ın karakteristik yapıtlarından oluşan bir seçki de müzayedede izleyiciyle buluşuyor. 1960’lardan bugüne desenden resme, heykelden performansa değin zengin üretim diliyle Türk sanatına damga vuran Mehmet Güleryüz’ün farklı dönemlerinden eserleri ile insan-toplum ilişkilerini folklorik değerler eşliğinde görünür kılmayı amaçlayan Mustafa Ayaz’ın kendine has üslubunun yansıtan figüratif resimleri sanatseverlerin ilgisine sunuluyor. Türk resim sanatının değerli imzalarını buluşturan sezonun ilk müzayedesi Devrim Erbil, Canan Tolon, Bedri Baykam, Ahmet Oran, Özdemir Altan, Mustafa Ata, Alev Ebuzziya, Selma Gürbüz, Mahir Güven ve Ekrem Yalçındağ’ın da aralarında bulunduğu günümüz sanatına yön veren isimlerin eserlerini de içeriyor.



