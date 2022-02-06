Hayat Halılar dile geldi
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Halılar dile geldi

Geçtiğimiz yıllarda dünyanın ilk yapay zekayla dokunmuş halısını üreten genç sanatçı Orkhan Mammadov, Azerbaycan’ın kültürel mirası olan halılarını şimdi de ‘Estetiğin Canlanması’ adlı eseriyle NFT haline getirdi. 150 binden fazla halı ve kilim görüntüsü içeren eserlerini ilk kez Metaverse’de sergileyen Mammadov, sergilenen halılarla, izleyicilere kendi köklerini sorgulamalarını tetiklediğini, meditatif hale girmeleri için ses ve görüntüyü birleştirdiğini söylüyor.

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Dilber Dural Yeni Şafak
Halılar dile geldi
Orkhan Mammadov

Eski zamanlardan beri evlerin duvarlarında asılı duran el dokuması halıları kendi algoritmasıyla bir araya getiren Azeri genç sanatçı Orkhan Mammadov, dijital ve gelenekseli birleştirerek kalıplaşmış tasarımlara yeni bir anlam katıyor. Yapay zeka aracılığı ile dijital kültür çağında karşımıza çıkan ‘gelenek’ sözcüğünün anlamını genişleten Mammadov sosyal bilimler, veri boyama teknikleri, iplik simülasyonu ve renk verilerini kullanarak yeni, hayali ve spekülatif kilimler yaratıyor.

Daha önceki eserlerinde de yapay zeka ile halı dokuyan ve geleneksel desenler işleyen genç sanatçı bu kez Azerbaycan’ın kültürel mirası olan halılarını ‘Estetiğin Canlanması’ adlı eseriyle NFT haline getirdi. 150 binden fazla halı ve kilim görüntüsü içeren eserlerini geçtiğimiz günlerde New York’ta sergileyen Mammadov, geleneksel halılardan topladığı görsel tarihi Metaverse deneyimi yaşatarak, görsel bir şölen halinde izleyiciye sundu.

KAYBOLAN SANAT TEKNOLOJİ İLE BULUŞTU

“Pratiğimin ana çekirdeği olarak, kültürel ve tarihsel kodların yeni ileriye dönük bir ortam olan sanal gerçekliği gündelik hayatımızın çağdaş görüşlerine nasıl entegre ettiğine odaklanıyorum” diyen genç sanatçı Mammadov, eserlerini dijitalde buluşturma fikrini “Kaybolan bu sanatı ve estetiği teknoloji kullanarak nasıl kurtarabilir ve gelecek jenerasyonlara aktarabilirim düşüncesiyle oluştu” şeklinde açıklıyor. Mammadov sergilenen halılarla, izleyicilere kendi köklerini sorgulamalarını tetiklediğini, meditatif hale girmeleri için ses ve görüntüyü birleştirerek izleyicilerin halılarla büyülenmesini sağladığını ifade ediyor.

ORTA DOĞU SANATINDA YAPAY ZEKAYLA BİR İLK

2018-2019 senesinde 15 binden fazla halıyı yapay zekaya öğreterek “The Idea of Saving Aestethics” adında dünyanın ilk yapay zekayla dokunmuş halısını üreten genç sanatçı Mahmadov, Orta doğu sanatında makine öğrenmesi ve yapay zeka bilimlerinin ilk kullanıldığı proje olduğunu söylüyor. Mammadov kendisi için gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Bu proje birçok üniversite derslerine, uluslararası konferanslara konu oldu. Bu proje ve sergi Haydan Aliyev Vakfı ve Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından hayata geçirildi ve 2019 Moskova Çağdaş Sanatlar Bienalinde sergilendi. Sergi bittikten sonra Devlet Tretyakov Galerisi tarafından satın alındı. En çok gururlandığım zaman eserimin zamanla yerli ve yabancı sanatçılar tarafından imite edilmesini gördüğüm zamandır” diyor.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZLE İLGİLİ YENİ ESERLER

“İlerleyen günlerde Metaverse’de tekrardan yeni projeler görecek miyiz?” sorusuna genç sanatçı “Artık ürettiğim sergiler, enstalasyonlar, performanslar sadece fiziken değil sanal gerçeklik gözlüğüyle ziyaret edilebilir, deneyimlenebilir” cevabını veriyor. “Yeter ki yaptığım eserler doğru kişilere ulaşsın” diyen Mammadov, halıdan başka diğer kültürel değerlerimizle ilgi yapay zeka tabanlı eserler üzerinde çalıştığını dile getiriyor. Genç sanatçının hedefi 2022 senesinde 10’a yakın kültürel miras konusunu işlemek ve ‘Estetiğin Canlanması’ sergisinin devamını yapmak.

Her halının bir hikayesi var
HAYAT
Her halının bir hikayesi var

Antika değerindeki asırlık halıları yenileyerek yeniden satışa çıkarıyor
FOTOĞRAF 13
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Kentte çocukluğundan beri halı ve kilimleri yenileyen Bünyamin Çiçek, babasından devraldığı mesleğini, gelişen teknolojiye rağmen sürdürüyor. Aynı zamanda eski ve değerli halıların ticaretini de yapan Çiçek, el dokumacılığının yeniden hayat bulmasını istedi.
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Dokuma mesleğini sanat dalı olarak değerlendiren Çiçek, \"Halıdan anlamak için ilmek ilmek dokuyup, tozunu yutmak, renk ve desenlerini şiir gibi okumak gerekir. Bu topraklar üzerinde çok sayıda medeniyetler yaşamış ve her medeniyetin bir dokuma kültürü var. Bu kültürleri ortaya çıkarmak için halının mistik havasını, kokusunu, renk kültürünü ve desenlerini bilmek gerekir. Bazı medeniyetler, medeniyetlerini kayalar üzerine motifler kazımış, bazıları da halılar üzerine işlemiş. Kayalar üzerine kazınmış motifler ne kadar değerli ve müzelerde sergileniyorsa, halılar üzerine işlenmiş motiflerde o kadar değerlidir\" dedi.
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Halı dokumada işçilik ve kullanılan malzemenin çok önemli olduğunu dile getiren Çiçek, tezgahlarda dokunan halı ipliğinin kök boyası ile boyanması ve yün olması gerektiğini söyledi. Üzerine yapılan desenlerin halının değerini artırdığını vurgulayan Çiçek, \"Öyle halılar var ki; gelinlik kızlar eskiden halı üzerinde aşkını anlatırdı. Aşkını sevdiğine anlatamayan genç kızlar dokudukları halıların üzerine motiflerle, desenlerle anlatırlarmış. Dokudukları halıları çeyiz sandıklarına kaldırıp evlendiklerinde yere sererek sürekli aşkını sevdiğinin gözleri önünde sergilermiş. Bu eserler nadide eserlerdir. Bu tür halılarda aşk var, sevgi var, hasretlik duyguları vardır. Bunları ancak halı dokuyanlar okuyabilir. Öyle halılar var ki bir parça da kalsa servet değerindedir. Bu serveti ancak halı dokuyanlar ve tamir edenler bilebilir. Bu nedenle yok olmaya yüz tutmuş halı ve kilim tamirciliği mesleğinin yeniden hayat bulması gerek. Kaybolan değerlerimizin yeniden hayat bulması için halı dokuma kursları açılmalı. Kaybolan değerlerimizin yeniden hayat bulması da beni çok mutlu eder\" diye konuştu.
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Eski halıların artık günümüzde meraklıları tarafından tercih edildiğini ve hediyelik amaçlı değerlendirildiğini belirten Çiçek, şunları söyledi:
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\"Eski halıların çöpe gitmesini engelliyoruz. Halıların son bakımlarını yapıyoruz. Halıları önce yıkıyoruz, sonra mevcut ve yıkama ile birlikte oluşan arızaları gideriyoruz. Böylece milli ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bu halıların meraklıları var. Artık gençler pek tercih etmiyor. Çünkü onlar mobilyalarına göre rengarenk el emeği olmayan makine halıları tercih ediyorlar. Ancak yine de eski halılara ilgi gösterenler var. Örneğin turizm amaçlı da değerlendiriliyor.\"
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Bazı kişilerin eskitme halıları tercih ettiği için talebe göre eskitme de yaptıklarını aktaran Çiçek şöyle devam etti: \"Bu işlem de ustalık gerektiriyor. Halının yapısına, desenlerine ve renklerine göre eskitme işlemi yapılıyor. Bizim amacımız eski, el emeği göz nuru halı geleneğini yaşatmak, onların atılmasını önlemek. Çünkü bu da bir nevi israf. Eski halıların her yönüyle bakımlarını yapıp, yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu işlem de emek istiyor. Çünkü halının bakımı için arızalarını gidermek için elden geçiriyor ve adeta nakış nakış tamir ediyoruz.\"
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Çevrede 'halı doktoru' olarak tanındığını dile getiren Çiçek, bakıma aldığı ve kendi deyimiyle 'ameliyat edip, yeniden canlandırdığı' eski halının fiyatının dokuma ve desenine göre değişmekte olduğunu aktardı.
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Antika değerindeki asırlık halıları yenileyerek yeniden satışa çıkarıyor
Niğde'de 56 yaşındaki Bünyamin Çiçek, kaybolmaya yüz tutmuş asırlık halı ve kilimleri yenileyerek yeniden kullanıma sokuyor.


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