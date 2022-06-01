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Hasta olan maskesini takmalı

Prof. Dr. Tevfik Özlü 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanları toplu alanlarda maske kullanması yönünde uyardı.

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
Hasta olan maskesini takmalı
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Koronavirüs vaka sayılarının 3 gün üst üste binin altında olmasıyla birlikte hastaneler haricinde maske kullanım zorunluluğu kalktı. Prof. Dr. Tevfik Özlü 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanları toplu alanlarda maske kullanması yönünde uyardı.

Özlü, “Özellikle riskli kişiler; yani 65 yaş üstü, veya kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanların veya bu tür riskleri olan yakınlarıyla bir arada yaşayanlar, kendilerini ve sevdiklerini korumak için maske kullanmaya devam etmeliler” dedi.

Özlü, “Bir de aktif solunum yolu hastalığı olan yani öksüren, burnu akan, hapşıran, ateşi olan kişilerin de tercihen 7-10 gün topluma karışmamalarını, ama zorunlu durumlarda maske takmalarını öneririm. Bu sadece koronavirüs için de değil, grip gibi diğer bulaşıcı solunumsal enfeksiyonlardan korunmak için gerekli. Bilhassa toplu taşıma başta olmak üzere; kapalı alanlarda, mesafenin korunamadığı açık ve kapalı alanlarda bu tedbir yararlı olacaktır” şeklinde konuştu.

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