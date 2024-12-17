Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur Antalya'ya sevkedildi: Ameliyata alınacak

Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilerek özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ünlü sanatçının kısa zaman içerisinde ameliyata alınması bekleniyor.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Muğla'da devam eden tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine Antalya Medical Park Hastanesi'ne sevk edildi.
Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.
Ferdi Tayfur'a ne oldu?
Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.
Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur’a, Antalya’da 2020’de oğlunun böbreği nakledilmişti.
Ameliyata alınacak
Medical Park Antalya Hastanesi’ndeki Tayfur’un tedavisinin normal serviste sürdüğü, bilincinin de açık olduğu öğrenildi.
Sanatçının sağlık durumuyla ilgili öğleden sonra detaylı açıklama yapılacak.