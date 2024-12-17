Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur Antalya'ya sevkedildi: Ameliyata alınacak

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Muğla'da devam eden tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine Antalya Medical Park Hastanesi'ne sevk edildi.

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.