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Meteoroloji'den Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

17:446/12/2024, Cuma
AA
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Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Antalya'nın batı kıyıları ile Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu gece ve yarın Muğla kıyılarında, yarın Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacak.


Öte yandan, Batı Akdeniz'in doğusundaki Antalya ve Anamur'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.


Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.




#Hava durumu
#sağanak
#Akdeniz
#Meteoroloji

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