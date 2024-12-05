Şanlıurfa hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Şanlıurfa çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji Şanlıurfa 5 günlük hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Şanlıurfa’da bugün hava durumu, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava sıcaklığı 15°C olması bekleniyor.
Hava Durumu Şanlıurfa – 5 günlük hava tahmini
Hava Durumu Şanlıurfa – 5 günlük hava tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. 7 Aralık 2024 Cumartesi Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 8 Aralık 2024 Pazar Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°.
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