Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Şanlıurfa’da bugün hava durumu, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava sıcaklığı 15°C olması bekleniyor.