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Kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminlerini açıkladı

Kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminlerini açıkladı

Halil Akkoç
08:484/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
ne göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu,
Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Orta Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklık tahminleri şöyle:
İSTANBUL:
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece
ANKARA:
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 6 derece
İZMİR:
Parçalı ve yer yer çok bulutlu 16 derece
ADANA:
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece
ANTALYA:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece
SAMSUN:
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yer yer yağmurlu 14 derece
TRABZON:
Parçalı, zamanla çok bulutlu 14 derece
ERZURUM:
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu -5 derece
DİYARBAKIR:
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu 11 derece

#Meteoroloji
#Hava durumu
#İstanbul

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