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Hayat

Hayal dünyasında takılı kaldı

Ünlü illüstratör ve çocuk kitabı yazarı Oliver Jeffers masallarıyla dünya çocuklarının gönlünü fethetti. Ketebe Çocuk etiketiyle çıkan Takılı Kaldı kitabında ise yazar, bir çocukla ağaç arasındaki hikayeye odaklanıyor.

Latife Beyza Turgut
04:00 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Oliver Jeffers

Oliver Jeffers

Hikâye, Floyd’un uçurtmasının bir ağaca takılı kalmasıyla başladı. Minik Floyd, uçurtmayı çekti, salladı ama onu ağaçtan bir türlü kurtaramadı. Fakat asıl sorun ise takılı kalan uçurmayı düşürmek için en sevdiği ayakkabısının tekini ağaca fırlattığında başladı. Uçurtmasıyla birlikte bu kez de en sevdiği ayakkabısı ağacın dallarında takılı kaldı. Merdiven, boya kutusu, ördek, sandalye, bisiklet hatta mutfak lavabosu… Ne attıysa takılı kaldı! Floyd, bu kez ağaçta takılı kalan şeyleri indirmek için fırlatmaya devam etti. Sonunda eline ne geçerse komşularının arabasını, koca bir orangutanı, büyük bir gemiyi ve çok daha fazlasını ağaca fırlattı!

Minik okuyucuların bir sonraki sayfayı “Acaba daha ne fırlattı!” diyerek, gülmekten katılarak okuyacağı inatçı ağaç dalları ile kıyasıya bir yarışa girişen Floyd’un hikâyesi “Takılı Kaldı”. Dünyaca ünlü illüstratör ve çocuk kitabı yazarı Oliver Jeffers tarafından kaleme alınan kitap, aynı zamanda Jeffers’ı uzun bir aradan sonra yeniden Türk okuyucusu ile buluşturuyor. İrlanda kökenli popüler yazarın kitapları hali hazırda 45 farklı dilde yayınlanıyor. Türkiye’de yayımlanacak kitapları ise Ketebe Yayınları çatısı altındaki Ketebe Çocuk etiketiyle raflarda yerini alıyor. Jeffers’ın en özgün hikâyelerinden biri olan “Takılı Kaldı”nın çevirisini bizler için Feride Kurtulmuş üstleniyor. 32 sayfalık kitapta Jeffes’ın birbirinden güzel illüstrasyonlarına yine yazarın nev-i şahsına münhasır el yazısı eşlik ediyor. Kimi zaman BÜYÜK kimi zaman küçük, kalın ya da el yazısı ile küçük bir çocuğun kaleminden çıktığı düşünülen bu metinde yazı, anlatılmak istenen duygulara göre şekilleniyor. Orjinal dili ile ilk kez 2011 yılında Philomel&HarperCollins tarafından yayınlanan kitabın, 2013 yılında İtalya’da Orbil Ödülü’nü kazandığını da belirtmeden geçmeyelim.

15 yılı aşkın bir süredir çocuk kitapları kalema alan ve resimleyen Jeffers, kariyer hedefini öncelikle sanatçı olmak üzere çizse de üniversite yıllarından beri çocuk edebiyatıyla ilgileniyor. Bizler ise Türkiye’de onunla ilk olarak John Boyne ve David Almond’un kitaplarında yer alan illüstrasyonlarıyla karşılaştık. Ardından “Uçtu Uçamadı”, “Kayboldu Bulundu” kitaplarıyla da Jeffers’ın yazarlığını tanıdık ve sevdik. Türkiye’de hatırı sayılır bir kitlesi bulunan yazarın Ketebe etiketiyle yayınlanacak diğer kitaplarını heyecanla bekliyoruz.

#Oliver Jeffers
#Takılı Kaldı
#Ketebe
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