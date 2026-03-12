Hayatınızdaki 'zor insanlar' sadece sabrınızı değil, hücrelerinizi de tüketiyor: Bilimsel araştırma ortaya koydu

Günlük hayatta sürekli strese ve gerilime neden olan kişilerle iletişimde kalmanın faturası sandığımızdan çok daha ağır. Yeni bilimsel bulgular, kronik stres yaratan insanlarla kurulan etkileşimin sadece ruh halimizi bozmakla kalmadığını; hücresel düzeyde biyolojik yaşlanmayı hızlandıran görünmez bir risk faktörü olduğunu kanıtlıyor.

İşte Indiana Üniversitesi ve New York Üniversitesi (NYU) tarafından yürütülen çarpıcı araştırmanın detayları:

1 takvim yılı vücudunuz için 1.015 yıl olabilir

Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etkenlerin de yaşlanma üzerinde belirleyici olduğunu inceleyen araştırma, sorun çıkaran veya huzur bozan kişilerle düzenli temasın hücre yaşlanmasını yaklaşık %1,5 oranında hızlandırdığını tespit etti. Bu hücresel yıpranma, maruz kaldığınız her takvim yılının biyolojik olarak bedeninize 1,015 yıl olarak yansıması anlamına geliyor.

Maddi krizler ve ağır iş koşulları kadar yıpratıcı

Sosyal huzursuzluğun bedende yarattığı tahribat, geleneksel stres faktörleriyle yarışıyor. Araştırmanın yazarlarından Prof. Byungkyu Lee, sürekli maruz kalınan can sıkıcı ve tacizkâr davranışların bedendeki etkisini şu sözlerle açıklıyor:

"Bu tür ilişkiler; finansal zorluklar, sistemik ayrımcılık veya ağır iş koşullarıyla tam olarak aynı biyolojik tahribata yol açıyor."

Bu hücresel stres zamanla bağışıklık sisteminin zayıflamasına, vücutta iltihaplanmaya ve kalp-damar hastalıkları riskinin artmasına zemin hazırlıyor.

En derin hasar yakın çevreden geliyor

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri de stres kaynağının kimliğiyle ilgili. Biyolojik hasarın boyutu, kişiye olan yakınlıkla doğru orantılı artıyor. Sizi huzursuz eden kişi bir yabancı değil de ebeveyniniz veya çocuğunuz gibi bir aile üyesiyse, aradaki bağın getirdiği duygusal yük nedeniyle hücresel sağlık üzerindeki olumsuz etki çok daha derin oluyor.

Duygusal emek, kadınlar için biyolojik bir bedele dönüşüyor

Veriler, cinsiyetler arası stres algısına dair de önemli ipuçları sunuyor. Kadınların çevrelerinde erkeklere kıyasla daha fazla "sorunlu kişi" bildirdiği görülüyor. Prof. Brea Perry bu durumu, kadınların ilişkilerdeki sorunları daha fazla hissetmesi ve başkalarının dertlerini üstlenme eğilimiyle açıklıyor. İlişkileri düzeltmek için harcanan bu duygusal emek, ne yazık ki kadınlara biyolojik bir bedel olarak geri dönüyor.

Çözüm kaçmak değil, "sağlıklı sınırlar" çizmek

Zor insanlardan kurtulmanın yolu tamamen izole bir hayat yaşamaktan geçmiyor. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri, yalnızlığın ölüme yol açan ayrı bir tehdit olduğunu vurguluyor. Sağlıklı ve uzun bir ömrün anahtarı ise bilişsel gerilemeyi yavaşlatan güçlü ve olumlu sosyal bağlar kurmak.

Uzmanlar, iş arkadaşı veya aile ferdi olduğu için hayatınızdan tamamen çıkaramayacağınız kişiler için "sınır koyma" stratejisini öneriyor. Eğer bir ilişkinin sizi hücresel düzeyde yıprattığını fark ediyorsanız; o kişiye ayırdığınız vakti ve duygusal emeği kısıtlamak, biyolojik yaşınızı ve ruh sağlığınızı korumanın en etkili yolu.







