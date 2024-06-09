Bir gün Behlül Dânâ hazretleri, Harun Reşit’in yanına gider ve der ki “Bana bir iş ver”. Harun Reşit de o zamanın hükümdarıdır. Düşünür ve der ki “Sana fırınları denetleme işini veriyorum. Git fırınların ağası ol, onları denetle”. Behlül Dânâ Hazretleri hemen yola koyulur ve fırınları denetlemeye başlar. İlk fırına girer, ekmeklerin gramlarını kontrol eder. Bakar ki normalinden eksiktir. Hemen fırının sahibini çağırır ve ona “Durumun nasıl? Hayattan memnun musun? Hayattan lezzet alabiliyor musun? Çocuklarınla aran nasıl? Geçimin nasıl, iyi mi?” diye sorar. Ancak fırının sahibi bütün sorulara olumsuz cevap vermektedir. Oradan ayrılır. Hemen arkasından fırıncı: “Yahu bi’ ceza kesmeyecek misin?”, “Hayır” der. Yoluna devam eder. Daha sonra Behlül Dânâ Hazretleri başka bir fırına girer. Orada da yine ekmeklerın gramlarını kontrol eder. Bakar ki olması gerekenden fazladır. Hemen fırıncıyı yanına çağırır ve ona da tekrardan şu soruları yöneltir: “Durumun nasıl? Hayattan lezzet alabiliyor musun? Mutlu musun? Çocuklarınla aran nasıl?”. Fırıncı hepsine çok ama çok olumlu cevaplar verir. Daha sonra Behlül Dânâ Hazretleri derhâl Harun Reşit’in yanına çıkar. Harun Reşit’e der ki “Ben bu işi yapmayacağım. Bana başka bir iş ver”. Harun Reşit der ki “Yahu daha az önce sana bu işi verdik. Ne demek yeni bir iş istiyorsun?” Behlül hemen açıklama yapar: “Efendimiz, çarşıpazarın zaten bir ağası varmış. Benden önce ekmeklerle birlikte vicdanları da tartmış ve ona göre herkes hesabını ödemiş. Yani bana ihtiyaç kalmamış” der.





STK’lar kurban seferberliğinde

Kızılay bu yıl “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla çalışma başlatırken, Türkiye Diyanet Vakfı da “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla bu yıl ihtiyaç sahiplerine bağışları ulaştırmayı amaçlıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Deniz Feneri Derneği, Yardımeli Derneği, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Sadakataşı Derneği, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Mirasımız Derneği, Beşir Derneği, Yeryüzü Doktorları Derneği, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Kardeş Eli Derneği, Yetim Vakfı, Tebessüm Derneği, Vuslat Derneği kurban organizasyonu yapan diğer vakıf ve dernekler arasında yer alıyor.





Bilim adamları çözüm arayacak

Kısa adı TÜBA olan Türkiye Bilimler Akademisi bilim adamlarını sokak hayvanlarıyla ilgili çözüm önerileri geliştirmek için bir araya getiriyor. Prof. Dr. Kazim Şahin yürütücülüğünde 11 Haziran ‘da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak “Sokak Hayvanları: Toplumsal Sorunlar ve Halk Sağlığı Sempozyumu” akademisyenleri, veterinerleri, sağlık profesyonellerini, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarını, hukukçuları ve uzmanları ağırlayacak. Sempozyumun sokak hayvanlarının refahını artırmak, insan sağlığı üzerindeki riskleri azaltmak ve toplumsal huzuru sağlamak için çeşitli paydaşları bir araya getirdiğini vurgulayan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker sokak hayvanlarının bulaşıcı hastalıkların yanısıra gürültüye, trafik kazalarına ve kamu düzenini bozma gibi sorunlara yol açtığını söyledi.





Pozitif değinmeler

Zafer Kalkınma Ajansının başvurusuyla Uşak’ın coğrafi işaret alan Karahallı kavunu, uluslararası lezzet kataloğu Ark of Taste listesine kabul edildi. Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı tarafından üretimi az olan yerel ürünlerinin tanıtımına ve korunmasına katkı sağlamak adına oluşturulan katalogda dünya genelinden 6 bin 328, Türkiye’den ise 124 ürün bulunuyor. Giresun Bulancak’ta meslek lisesi öğrencileri düşük maliyetli ve küçük boyutlu fındık kırma makinesi geliştirdi. Fındığı 6 farklı boya ayırıp kıran makine, fındığın kabuğundan ayrılması için yapılan boylama ve kırma işlemlerini aynı anda yapabiliyor.





GÖZÜME TAKILANLAR

Antep fıstığında işbirliği

Antep fıstığı yetiştirmek için iklimi uygun olan bu konuda çalışmalar yürüten Türkmenistan’da yabani ağaçlar aşılanarak bahçeler üretime hazır hale getirilecek. Ülkenin farklı bakanlıklarında görev yapan üst düzey yöneticilerden oluşan heyetin ziyaret ettiği Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü de iki ülke arasında Antep fıstığı üreticiliği konusunda işbirliği yapacak.





Mayıs ayının ‘en’leri

Mayısta kakao fiyatı en fazla artan, sebze en çok düşen ürün oldu. TÜİK verilerine göre aylık tüketici fiyatları bazında kakaoda fiyat artışı yüzde 15,51, sebzede fiyat düşüşü yüzde 12,14 oldu. En fazla fiyatı artan ürünler arasında yüzde 9,27 ile şarküteri ürünleri, en fazla fiyat düşüşü olan ürünler arasında 5,99 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yer aldı.





Tadelle tabletine 2 yıldız

OYAK’a ait Sagra Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Tadelle’nin Antep fıstıklı çikolatası iki yıldıza layık görüldü. “Superior Taste Award”’ adıyla dünyanın önde gelen şef ve sömeliyeleri tarafından gerçekleştirilen tat değerlendirmesinin dikkat çekenler kategorisinde yüzde 90 beğenilen ürünün muhteviyatında glüten ve trans yağ olmadığı belirtiliyor.





“Mastika” koruma altında

İzmir'in Çeşme ilçesinde yetişen damla sakızı Çeşme Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü başvurusu üzerine coğrafi işaret tescil belgesi ile koruma altına alındı. Avrupa Birliğinden de coğrafi işaret tescili almak üzere başvuru yapılacak. Dünya pazarında “mastika” olarak biliniyor. Gıda, sağlık ve kozmetik alanında kullanılan, ülser ve mide kanserine iyi geldiği bilinen ve saç dökülmesinden yılan sokmasına birçok ilaçta bulunan bu mucize Hipokrat tarafından iyi biliniyordu. Varlığı 300-400 yıl öncesine dayanan damla sakız ağaçları en az 5-6 yaşlarından itibaren ürün vermeye başlıyor, en fazla ürünü 10-12 yaşlarında veriyor, 70 yaşından itibaren verim yavaş yavaş düşüyor. Her mevsim yeşil kalan, kışın yaprak dökmeyen bu ağacın yaprak yapısı diğer sakız ağaç cinslerine göre daha büyük olup uç kısmı kalp şeklinde kıvrılır. Üretim genellikle erkek ağaçlardan meydana gelir. Reçinelerin deniz suyu ile yıkandıktan sonra yarı gölge bir ortamda kurutulması gerekir. Çeşme damla sakızı açık şeffaf renkte ve hafif tatlımsıdır. Kuru maddedeki uçucu yağ oranı yüzde 1,35-1,58’dir. Kokusu ve tadı baskın bir yapıda olup ağızda uzun süre etkisini korur. Karışıma girdiği ürünlerde kokusu ve tadı yoğun bir şekilde hissedilir. Damla sakızı sakızlı kahve, sakızlı dondurma, sakızlı kurabiye, sakızlı limonata, sakızlı ekmek, sakızlı muhallebi tatlısı, damla sakızlı kremler, damla sakızın saf hali, sakızlı sabunlar, sakızlı kolonya gibi birçok ürüne girer.



