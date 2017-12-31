HayatHer bavulda sevgiyeyer vardır
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Her bavulda sevgiye yer vardır

Hande Timor, “Bavulda Sevgi” projesi ile gönüllü gezginlerin katkıları sayesinde dünyanın farklı ülkelerindeki bulunan kurumlarda destek alan çocukların birbirlerine gönderdikleri hediyelerle buluşturuyor. Timor, “her bavulda sevgiye yer vardır.” diyor.

Ayşe Mine AlioğluYeni Şafak
“Bavulda Sevgi” projesiyle dezavantajlı çocukların yüreklerine dokunuyor.
“Bavulda Sevgi” projesiyle dezavantajlı çocukların yüreklerine dokunuyor.

Seyahat ederken çantanızın içerisinde sevgi taşımayı hiç düşündünüz mü? Gezerken iyilik dağıtan Hande Timor “Bavulda Sevgi” projesiyle dezavantajlı çocukların yüreklerine dokunuyor. Üniversite yıllarından bu yana sosyal sorumluluk projeleri ve seyahatle ilgilenen Timor “Bavulda Sevgi” girişimiyle seyahat ve iyilik olan iki tutkusunu bir araya getirdiğini söylüyor. Ülkemizdeki dezavantajlı çocukların ellerinden çıkan hediyeleri farklı ülkelerdeki çocuklara ulaştırıyor. Üstelik bunu sadece kendisi yapmıyor sosyal medya hesabından gönüllü gezginlere ulaşarak Kilometrelerce ötede birbirinden habersiz yaşayan çocuklara hediyeler taşıyor. Hande Timor ile “Bavulda Sevgi” projesi üzerine konuştuk.

TÜM GEZGİNLERE İLHAM OLMAK

Üniversite yıllarından bu yana birçok sosyal sorumluluk projesinde bulunan Hande Timor, “Yakın arkadaşımla Arjantin seyahatim sırasında “Bavulda Sevgi” projesini yapmaya karar verdim. İki tutkumu bir araya getirdim: seyahat etmek ve sosyal sorumluluk. Türkiye’de Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nda bulunan dezavantajlı çocukların ellerinden çıkan hediyeleri Arjantin’deki Çocuk hastanesinde yatan hastalara götürdüm.” Diyerek şu ifadeleri kullanıyor; “ Seyahatim sonrasında yaşadığım bu mutluluğu ve güzel tecrübelerimi daha fazla gezginin deneyimlemesi için her bavulda sevgiye yer vardır dedim ve gönüllü projeyi devam ettirdim. Kar amacım yok. Tüm gezginlere ilham olmayı hedefleyen bir girişim.”

Hande Timor

BİR SAATTE UNUTULAMAYAN BİR ANI

“Bavulda Sevgi”’nin Çok kolay bir işleyişi olduğunu söyleyen Timor, “Bavulunda sevgiye yer vermek isteyen gezgin “bavuldasevgi.com” üzerinden benimle iletişime geçiyor. Sonra seyahat edeceği şehre ve tarihe göre bir sosyal sorumluluk projesi planlanıyor. Türkiye’deki vakıflardan sosyal destek alan çocuklar, gezginin seyahat edeceği rotadaki başka bir kurumdan destek alan çocuklar için çeşitli hediyeler hazırlıyorlar. Projeyi adım adım sosyal medyada duyurarak hediyeleri hazırlayan vakıf için destek sağlıyorum.” diyerek devam ediyor; “Seyahat tarihi geldiğinde, gezgin, belirlenen yer ve zamanda, rotasındaki kurumu ziyaret ederek çocukların hazırladığı hediyeleri sahiplerine teslim ediyor. Böylece, gezgin, ayırdığı yaklaşık bir saat ile hem gezisine unutulmaz bir anı ekliyor hem de kendisinin başrolünde olduğu destek kampanyasıyla onlarca çocuğa yardım etme fırsatı yakalıyor.”

Kurumları araştırmaları sonucunda bulduğunu belirten Timor, “Benim için çalıştığım kurum ve gönüllülerin samimi olmaları ve projede herhangi bir aksaklığa sebep olmaması için kurumsal olmaları çok önemli” diyerek şu ifadeleri ekliyor. “Hediyeleri daima İstanbul’da işbirliği yaptığımız vakıflardaki çocuklar hazırlıyor. Maddi değerinin değil manevi değerinin olmasına özen gösteriyoruz. Mektup, kartpostal, anahtarlık ve bileklik gibi.” Arjantin, İzlanda, Singapur, Kars, Kastamonu, Meksika ve Kosta Rika olmak üzere şimdiye kadar yedi ülkeye iyilik taşıdıklarını belirten Timor, “Çocuk hastanesine, işitme engelliler okuluna, köy okuluna, iki sivil toplum kuruluşuna ve hayvan barınağına hediye gönderdik.” diyor.

Çocuklarla yaşadıkları heyecanı paylaşıyoruz

* Farklı şehirlerdeki, ülkelerdeki hatta kıtalardaki çocukların birbirlerine gönderdikleri hediyelerle buluşturmayı sevdiğini anlatan Hande Timor, “Toplumda daima dezavantajlı konumunda yetişmiş bir çocuğun, hayatında ilk kez başka bir çocuğa destek olurken yaşadığı heyecanı paylaşıyoruz. Hiç gitmediği bir ülkedeki, hiç tanımadığı bir çocuktan aldığı hediyeyle gözleri parlayan çocuklara şahit olmayı seyahatlerimizin en unutulmaz anılarından sayıyoruz. Farklı şehirlerde duyarlı insanlar ve kurumlarla tanışma fırsatı yakalıyoruz. Seyahatimizi sıradan turistik bir seyahatin ötesine kolayca taşıyabileceğimizi biliyoruz” diye konuşuyor.

Hem seyahat ettik hem de ülkemizi tanıttık

* Hande Timor’un Amerika’da yaşayan yakın arkadaşı Tamay Kiper, “Hande’yle sürekli seyahat ediyorduk. Gezi planımızı Arjantin’e yaparken “Neden seyahatimizi sosyal sorumluluk projesine dönüştürmeyelim?” dedi. Benimde çok hoşuma gitti. Hem kültürleri buluşturduk hem de ülkemizi tanıttık. Bir yere seyahat ederken vaktimizin sadece beş on dakikasını vererek kısa sürede paha biçilemez bir mutlulukla geri döndük.” diyor.

Bavuluma sevgi de sıkıştırmanın kocaman mutluluğunu yaşıyorum

* İyilik taşıyan gönüllü gezginlerden biri Ece Aydın Kastamonu Daday’da endüstri mühendisi olarak çalıştığını söyleyerek devam ediyor: “Küçük şeylerin kocaman iyilikler doğurduğunu ve dünyanın bu küçük şeyleri yapan insanlarla döndüğünü görüyorum. O zaman çabalamaya devam. Bu güzel projeyle de iş gereği İstanbul-Kastamonu arası mekik dokurken, bavuluma sevgi de sıkıştırmanın kocaman mutluluğunu yaşıyorum.” diyor.

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