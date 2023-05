Herkes bu adreste eşittir

“Birbirimizle iletişimimizin değerini artırmak, kendimiz ve gelecek nesiller için daha iyi şeyler inşa etmek için insanlığımızı her şeyin önüne koymamız gerektiğini biliyordum. İnsanlık ve değer mesajının, dünyanın gelecekte karşılaşabileceği zorluklar ve sınavlar karşısında hayatta kalmamızı sağlayabileceğine inanarak bu uygulamayı tasarladık” diyen Mohamad Faisal, kullanıcılarına herhangi bir coğrafi sınırlama olmaksızın dünyanın her yerinde benzer fikre sahip insanlarla bağlantı kurma imkanı verdiğini söylüyor. İkilinin temel amacı; coğrafi sınırlamaları kaldırarak, kaliteli iletişimi teşvik ederek, herkese eşit erişim imkanıyla temiz ve güvenli bir çevre ve toksik olmayan topluluklar oluşturmalarını sağlamak için ortak fikirli insanları bir araya getirmek. Uygulamada her kullanıcı yer fark etmeksizin soru sorabiliyor, fikrini paylaşabiliyor ve ilgilenen topluluklara yeteneklerini sergileyebiliyor. Böylelikle topluluk üyeleri arasında entelektüel, kaliteli iletişim geliştirilebiliyor. Uygulamanın dikkat çeken bir diğer özelliği ise son zamanlarda sıklıkla maruz kaldığımız “influencer”ların uygulamada bulunmaması. Uygulama influencer’lar yerine bir alternatif olarak “topluluk liderleri”ni öne sürüyor. Ancak bu liderler algoritmanın dışında değil. Uygulama algoritması, takipçi sayısı ve popülerliğe göre tercihleri olmaksızın, tüm kullanıcılara topluluğa eşit erişim şansı veriyor. Kullanıcılar her zaman sadece kendi ilgi alanlarına yönelik içerikleri algoritma müdahalesi olmadan görme ayrıcalığına sahip ve bu tercihlerini de istedikleri zaman değiştirebiliyor.