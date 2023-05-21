Herkes bu adreste eşittir

Sosyal medya uygulamaları gün içerisinde en fazla vakit geçirdiğimiz aplikasyonların başında geliyor. ABD menşeli Facebook, Instagram, Snapchat ve Çin menşeli TikTok’tan sonra uzun yıllar önce Türkiye’ye yerleşen Filistinli iki kardeş Islam Faisal ve Mohamad Faisal, Alanya’da kurdukları sosyal medya platformu Touchapp ile sosyal medya yarışına dahil oluyor. Türkiye’den doğan Touchapp ile kişiselleştirilebilir bir sosyal medya platformu oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Islam Faisal, “Kaliteli paylaşımların yer aldığı bir platform olarak kullanıcısına zamanını faydalı bir şekilde geçirmeyi taahhüt ediyoruz” diyor. Ortak fikirli insanları buluşturan ve bugüne kadarki sosyal medya platformlarından ayrışarak fark yaratan bu uygulamayı, Türkiye’den dünyaya tanıtmış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiriyor.

SAMİMİ BİR PLATFORM BULAMADIM

Ürdün’de muhasebe eğitimi alan ve ardından yüksek lisansını tamamlayan Islam Faisal, bir süre sanayi, hizmet ve mali müşavirlik alanlarında çalışmış. Ayrıca Ürdün’deki üniversitelerinden birinde öğretim üyesi olarak görev almış. Kardeşi Mohamad Faisal ise Ürdün’de hemşirelik eğitimini tamamlayarak kendi alanında çalışmış. Ardından iş geliştirmek ve ticaret yapmak üzere aileleriyle birlikte Türkiye’ye yerleşmeye karar vermişler. Aileleri müteahhitlik, otomotiv, otelcilik alanlarında yatırımlar yaparken iki genç kardeş de Türkiye’de kazandıkları sermayeyi yine Türkiye’de teknoloji alanında girişim yaparak kullanmaya karar vermişler. Türkiye’nin yatırım ortamı sunması, rekabetçi piyasa fırsatları, küresel ekonomik konumu ve son 10 yılda tanık olduğu teknolojik ilerleme gibi pek çok açıdan iş insanları için öne çıktığını düşünen kardeşler, son yılların popüler yatırım fırsatlarından biri olan sosyal medya uygulamaları üzerine şanslarını denemeye karar vermişler. “Kendime dünyanın herhangi bir yerindeki kişilerle din, dil, ırk, maddi durum, sosyal durum fark etmeksizin, sadece insani açıdan, herhangi bir dış etken olmadan samimice deneyimlerimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı nasıl paylaşabileceğimizi sordum. Mevcut sosyal ağlarda bunu bulamadım” diyen Islam Faisal, bu ihtiyacı karşılayacak bir sosyal ağ kurmaya karar vermiş.

BU UYGULAMADA INFLUENCER YOK

“Birbirimizle iletişimimizin değerini artırmak, kendimiz ve gelecek nesiller için daha iyi şeyler inşa etmek için insanlığımızı her şeyin önüne koymamız gerektiğini biliyordum. İnsanlık ve değer mesajının, dünyanın gelecekte karşılaşabileceği zorluklar ve sınavlar karşısında hayatta kalmamızı sağlayabileceğine inanarak bu uygulamayı tasarladık” diyen Mohamad Faisal, kullanıcılarına herhangi bir coğrafi sınırlama olmaksızın dünyanın her yerinde benzer fikre sahip insanlarla bağlantı kurma imkanı verdiğini söylüyor. İkilinin temel amacı; coğrafi sınırlamaları kaldırarak, kaliteli iletişimi teşvik ederek, herkese eşit erişim imkanıyla temiz ve güvenli bir çevre ve toksik olmayan topluluklar oluşturmalarını sağlamak için ortak fikirli insanları bir araya getirmek. Uygulamada her kullanıcı yer fark etmeksizin soru sorabiliyor, fikrini paylaşabiliyor ve ilgilenen topluluklara yeteneklerini sergileyebiliyor. Böylelikle topluluk üyeleri arasında entelektüel, kaliteli iletişim geliştirilebiliyor. Uygulamanın dikkat çeken bir diğer özelliği ise son zamanlarda sıklıkla maruz kaldığımız “influencer”ların uygulamada bulunmaması. Uygulama influencer’lar yerine bir alternatif olarak “topluluk liderleri”ni öne sürüyor. Ancak bu liderler algoritmanın dışında değil. Uygulama algoritması, takipçi sayısı ve popülerliğe göre tercihleri olmaksızın, tüm kullanıcılara topluluğa eşit erişim şansı veriyor. Kullanıcılar her zaman sadece kendi ilgi alanlarına yönelik içerikleri algoritma müdahalesi olmadan görme ayrıcalığına sahip ve bu tercihlerini de istedikleri zaman değiştirebiliyor.

UYGULAMA MAHREMİYETİ DESTEKLİYOR

Touchapp sosyal medyada mahremiyetin anlamını da değiştirmeyi hedefliyor. Mevcut sosyal ağlarda özel hayatın sahteliği ve teşhiri kullanıcılar için büyük sorun oluşturduğundan, Touchapp özel hayat içeriklerini kullanıcıların mahremiyetinin korunmasını artırmak için sadece aile ve arkadaşlardan seçilmiş kullanıcılarla paylaşılmak üzere ayırmaya imkân veriyor. Kullanıcı nerede yaşamak istediğini ve kiminle etkileşimde bulunmak istediğini, içinde olmak istediği konumu girerek seçiyor. Böylelikle, sadece kendi ilgi alanlarına yönelik içerikleri algoritma müdahalesi olmadan görme ayrıcalığına sahip oluyor ve bu tercihlerini de istedikleri zaman değiştirebiliyor. Uygulama gelecek dönemde yalan haber ve içeriklerin önüne geçmek adına güvenilir haber kaynağı olan gazetecilere özel “basın hesabı” seçeneğini hizmete açmaya hazırlanıyor. Böylece, kullanıcılar yayıncının güvenilir bir haber kaynağı olduğunu anlayabilecek. Uygulama şu an çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere 100 bin aboneye ulaşmış durumda. Uygulamanın arkasında ise 45 kişilik bir ekip var.







