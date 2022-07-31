Hayat Hikayeye göre tedavi
GENEL SAĞLIK

Hikâyeye göre tedavi

Hastalık ortaya çıkmadan tedaviyi amaçlayan Fonksiyonel Tıp sayesinde, hastalıklardan kurtulmak mümkün. Dr. Gülçin Tanıdır, “Hastaların yaklaşık bir saat süren ayrıntılı hikâyesi dinleniyor. Gerekli ölçümler, tetkikler yapılıyor. Bir ay sonraya randevu planlanıyor” dedi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Hikâyeye göre tedavi
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Vücudun işleyişini dikkate alarak yaşam tarzı, beslenme ve genetik yapıya göre kişiye özel uygulanan tedavi Fonksiyonel Tıp olarak adlandırılıyor. Uygulamanın gelenekten geleceğe yeni bir bakış açısı sunduğunu belirten Kartal Kızılay Hastanesi’nden Uzm. Dr. Gülçin Tanıdır, “Fonksiyonel Tıp, ruhsal, fiziksel ve çevresel faktörler dikkate alınarak yapılan ayrıntılı değerlendirme sonucu ortaya çıkan rahatsızlıkları tedavi etmeyi amaçlıyor” dedi.

HASTANIN HİKAYESİ DİNLENİYOR

  • Fonksiyonel tıbbın acil tanı ve cerrahi gerektirmeyen tüm hastalıklarla ilgilendiğini söyleyen Tanıdır, “Bu program kronik hastalıkların iyileşmesini hedeflediği için ilk muayenede hastaların yaklaşık 1 saat süren ayrıntılı hikayesi ele alınıyor. Gerekli ölçümlerle birlikte tetkikler yapılıyor . Beslenme ve hayat tarzı değişikliğinin planlanması, ihtiyaç duyulan besin desteğinin sağlanmasıyla 1 ay sonraya randevu planlanıyor” şeklinde konuştu.

HASTALIK ORTAYA ÇIKMADAN

Uygulamanın hastalık ortaya çıkmadan önlem almayı amaçladığını anlatan Tanıdır, “Standart tıpta uygulanan yöntemlere ilave olarak genetik ve mikrobiyata testleriyle ailesel yatkınlık, genetik bozukluk, kader olarak görülen hastalıkların tedavisi için daha ileri testler uygulanıyor. Bu sayede vücudun hormonal dengesi, metabolizması, doku düzeyindeki toksin yükü ve hücre-içi düzeydeki vitamin ve mineral düzeyleri incelenerek tedavi planlanıyor” diye konuştu. Beslenme programının Fonksiyonel Tıp diyetisyeniyle birlikte yürütüldüğünü anlatan Tanıdır, “Eksiksiz bir destek programının oluşturulması çok önemli. Pek çok hastalığın zihinsel ve ruhsal temelleri var, bu sürece bir klinik psikolog da destek veriyor” diye anlattı.

KRONİK HASTALIKLAR

Diyabet, kalp-damar hastalıkları, alerji, parkinson, romatizmal hastalıkların tedavisinde fonksiyonel tıp uygulamaların yer aldığını anlatan Tanıdır, “Hastalıkların temelinde bağışıklık sistemi sorunları yatıyor. Bu nedenle hastalıkların tedavi edilmesi, tekrarlamasından korunmayı sağlıyor. Fonksiyonel Tıp, hastalığı değil sağlıklı olmayı merkeze alıyor. Bu nedenle ciddi bir rahatsızlığı olmasa da sağlığını daha iyi hale getirmek için kendine bir yol haritası çıkarmak isteyen hastaları da kabul ederek, ilaç ve gıda desteklerinin yanı sıra ozon tedavisi, mezoterapi gibi teknikleri kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

Gülçin Tanıdır
Gülçin Tanıdır

HASTALIK DETAYDA GİZLENİYOR

Tedavi aşamasında kişilerin üşüme, terleme, tat ve koku alma duyuları sorgulanırken, uyku, tuvalet ihtiyacı, egzersiz kapasitesi gibi konuların yanı sıra saç ve tırnaklar başta olmak üzere ayrıntılı vücut değerlendirmesi yapılıyor. Bazı kişiler ölüm, ayrılık, kaza ve ameliyat gibi durumlardan sonra stres faktörü nedeniyle hastalık elde etmiş olabiliyor. Bunlar da yine fonksiyonel tıp kapsamında inceleniyor. Bağırsak sağlığı pek çok hastalığın alt yapısını belirliyor. Gluten, şeker ve süt ürünleri hariç 3-4 hafta beslenmek gerekiyor.

Elle tedavide fonksiyonel tıp
HAYAT
Elle tedavide fonksiyonel tıp

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