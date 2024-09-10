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Hayat

“Hokusai’nin Hayatı” ilk kez İstanbul’da

04:00 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 03:43 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

“The Life of Hokusai” (Hokusai’nin Hayatı), Istanbul Fringe Festival 2024 programının bir parçası olarak sanatseverlerle buluşacak. ENKA Sanat tarafından ünlü Japon ressam Katsushika Hokusai’nin doğumunun 260. yıl dönümü için tasarlanan performans, 17 Eylül’de ENKA Oditoryumu’nda izlenecek. Cool Japan Matching Award ile onurlandırılan performans, Hokusai’nin hayatındaki iç çatışmaları, dans ve dövüş sanatlarının bir karışımı olan geibu aracılığıyla tasvir ederek, sanatçının eserlerini devasa bir canlı projeksiyona yansıtacak.



#Festival
#İstanbul
#ENKA Sanat
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