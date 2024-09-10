“Hokusai’nin Hayatı” ilk kez İstanbul’da

“The Life of Hokusai” (Hokusai’nin Hayatı), Istanbul Fringe Festival 2024 programının bir parçası olarak sanatseverlerle buluşacak. ENKA Sanat tarafından ünlü Japon ressam Katsushika Hokusai’nin doğumunun 260. yıl dönümü için tasarlanan performans, 17 Eylül’de ENKA Oditoryumu’nda izlenecek. Cool Japan Matching Award ile onurlandırılan performans, Hokusai’nin hayatındaki iç çatışmaları, dans ve dövüş sanatlarının bir karışımı olan geibu aracılığıyla tasvir ederek, sanatçının eserlerini devasa bir canlı projeksiyona yansıtacak.