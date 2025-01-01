Hoş geldin 2025: Yeni yıla ilk onlar girdi

Tüm dünya yeni yılı heyecanla beklerken, güney yarım küre ülkeleri yine herkesten önce 2025’e girdi. Yeni yıla giren ilk ülke, Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati ada ülkesinin bir parçası olan Kiritimati yeni yıla TSİ ile 13.00'da girdi. Kiribati’nin ardından Yeni Zelanda, 2025’e "merhaba" dedi. Ülke, yeni yılı TSİ 14.00’te havai fişek gösterisiyle karşıladı. Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower’da gerçekleştirilen gösteriyle yeni yıla coşkuyla girdi.