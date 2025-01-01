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Hoş geldin 2025: Yeni yıla ilk onlar girdi

Hoş geldin 2025: Yeni yıla ilk onlar girdi

04:001/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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2025 yılını ilk olarak Pasifik ülkesi Kiribati ve ardından Yeni Zelanda karşıladı. Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya, yeni yıla ‘merhaba’ dedi. Binlerce kişi yeni yıla renkli havai fişekler ve ışık gösterileriyle girdi.

Tüm dünya yeni yılı heyecanla beklerken, güney yarım küre ülkeleri yine herkesten önce 2025’e girdi. Yeni yıla giren ilk ülke, Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati ada ülkesinin bir parçası olan Kiritimati yeni yıla TSİ ile 13.00'da girdi. Kiribati’nin ardından Yeni Zelanda, 2025’e "merhaba" dedi. Ülke, yeni yılı TSİ 14.00’te havai fişek gösterisiyle karşıladı. Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower’da gerçekleştirilen gösteriyle yeni yıla coşkuyla girdi.



#Yeni Yıl
#Yılbaşı
#Aktüel

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