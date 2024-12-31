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Resimdeki fareyi görebildiniz mi: Optik illüzyonla hazırlandı, 500 kişiden sadece 4'ü çözebildi

Resimdeki fareyi görebildiniz mi: Optik illüzyonla hazırlandı, 500 kişiden sadece 4'ü çözebildi

14:4331/12/2024, Salı
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Optik illüzyon (görsel illüzyon) ya da göz yanılsaması, görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar için kullanılan terimdir. Göz tarafından toplanan ve beyinde işlenen bilgiler uyaran kaynağının fiziksel ölçümü ile uyuşmayan bir algı oluşturur. Siz de optik illüzyonla gözlerinizi test etmeye hazır mısınız? Görme yeteneğinizi sınayarak, gizlenen fareyi sadece 7 saniye içinde bulabilir misiniz? İlk bakışta oldukça zor görünen bu bulmacayı 500 kişiden sadece 4'ü çözebildi. Hadi siz de kendinizi test edin...

Optik illüzyonla hazırlanan testlere hepimiz rastlamışızdır.





Optik illüzyonlar, zihninizi ve gözlerinizi çalıştırmak için mükemmel bir araçtır.


Bulmacayı çözmek için yalnızca hızlı gözlem yapmanız yetmez, aynı zamanda detaylara dikkat etmeniz gerekir.


Bu tür bulmacalar, yalnızca dikkat seviyenizi test etmekle kalmaz, aynı zamanda odaklanma becerilerinizi geliştirir.


Bir kedinin dikkatle kütük yığınına baktığı resimde gizlenen farenin bulunması isteniyor.


Ancak fareyi bulmak düşündüğünüzden daha zor olabilir; çünkü küçük kemirgen, avcılardan saklanmada oldukça usta!

7 saniye süre verilen bu testi 500 kişi arasından sadece 4 kişi çözebildi.﻿


İPUCU: Kedinin baktığı yere odaklanmak sizi yanıltabilir.



Eğer bulduysanız, son derece keskin gözlere sahipsiniz. Bulamadıysanız, unutmayın ki bu tür bulmacalar pratik yaptıkça daha kolay hale gelir.


Cevap: Fare, dalların altında, sol alt köşede saklanıyor. Hala bulamadıysanız resmi ters çevirip bakabilirsiniz...


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#fare

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