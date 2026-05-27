Husumetli olduğu akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı

Olay, Urla ilçe merkezinde bulunan Mermerli Çeşme mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, R.Ş. ile akrabası Gökhan Şimşek (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunuyordu. R.Ş., henüz bilinmeyen bir yerde Şimşek’i otomobil içerisinde boğazını keserek öldürdü.

Daha sonra içi kan gölüne dönen otomobille Mermerli Çeşme mevkiine gelen cinayet zanlısı R.Ş., araçtan indirdiği cansız bedeni bir kahvehanenin önüne attı.

"İbreti alem için yaptım"

Olayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir şok yaşarken, zanlının kalabalığa dönerek, "Polise haber verin, ibreti alem için yaptım" dediği öne sürüldü.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gökhan Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi.