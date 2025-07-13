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İbrahim Tatlıses'ten 'Terörsüz Türkiye' mesajı

İbrahim Tatlıses'ten 'Terörsüz Türkiye' mesajı

09:2913/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini geçmişte şu sözlerle anlatmıştı: ''Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım.''
İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini geçmişte şu sözlerle anlatmıştı: ''Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım.''

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, PKK'nın silahları yakmasının ardından yaptığı açıklamalar sonrasında bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çabaları sonrası gerçekleşen terörsüz Türkiye sürecinde PKK, silahlarını yaktı. 30 kişilik PKK'lı grubun Süleymaniye'de silahlarını yakmasının ardından kritik bir hafta geride kalırken, türkücü İbrahim Tatlıses'ten de bir paylaşım geldi.


"BİZ ÜÇLÜ OLARAK BU YOLDA YÜRÜYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda PKK'nın silahları yakması hakkında; "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır" dedi. "Artık yumruk sıkmaya gerek yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik. Derdimiz var. Dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşacağız" ifadelerini kullandı.


"GÜZE BİR ÇAY DEM'LENDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından; "Güzel bir çay DEM'lendi barışın sofrasına yudum yudum içelim. AK Parti, MHP, DEM Parti sağ olsunlar, var olsunlar" mesajını yayımladı.





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