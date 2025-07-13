İbrahim Tatlıses'ten 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çabaları sonrası gerçekleşen terörsüz Türkiye sürecinde PKK, silahlarını yaktı. 30 kişilik PKK'lı grubun Süleymaniye'de silahlarını yakmasının ardından kritik bir hafta geride kalırken, türkücü İbrahim Tatlıses'ten de bir paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda PKK'nın silahları yakması hakkında; "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır" dedi. "Artık yumruk sıkmaya gerek yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik. Derdimiz var. Dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşacağız" ifadelerini kullandı.