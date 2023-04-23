İftar çadırımıza n’oldu?

Osmanlı İstanbul’unda ramazan sofralarını yazmıştım geçen hafta. Cemiyeti farklı bir iklime ve medeniyete taşıyan bu sofralar her yönüyle muhteşemdi bir zamanlar. Zengin ile fakiri buluştururdu. Ancak spot ışıklarını günümüze çevirince iş değişiyor. Neden aynı ramazan medeniyetini ve sofralarını kuramıyoruz diye soruyorum kendi kendime.

90’lı yıllarda İstanbul’dan ülke sathına yayılan iftar çadırı ve akabinde sokak iftarları toplumu o eski muhteşem günlere döndürme ve kaynaştırma için fırsat olarak görülebilirdi. Şeklen doğru ancak muhteva olarak yanlışları da barındıran, deyim yerindeyse suyu çıkarılan bir gelişmeydi. Muhtemel bir modern geleneği tepmiş olduk. Yanlışların düzeltilmesi yerine bu ‘moda’ yavaş yavaş terk edildi. Terk edilirken de yerine bir şey konmadı.

Başta yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından şehrin belirli nokta ve meyaanlarına kurulan ve hayırseverlerin desteğiyle ücretsiz iftar yemeği verilen çadırlar artık eski önemini ve ihtişamını kaybetti. Belediyelerin birçoğu bu modayı terk etti. Ancak halen bazı belediyeler tek tük de olsa ilk haliyle devam ettiriyor.

Çadır fikri nasıl çıktı?

Gelelim ilk iftar çadırına. 1994’te seçimi kazanıp işbaşına gelince akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştiren dönemin Üsküdar Belediye Başkanı Yılmaz Bayat, ramazanın sönük geçtiğini gözlemliyor, canlandırılması gerektiğini düşünerek Katibim şenliklerine ilave olarak kitap ve kırtasiye fuarı düzenliyor. İnsanların bu çadırlarda daha çok vakit geçirdiğini fark edince toplu iftar için büyük bir salon arayışına giriyor. Bulunamaması üzerine Dr. Özder Odabaşı’ndan gelen öneriyle iftar çadırı fikri ortaya çıkıyor. Böylece 1995 yılında ilk iftar çadırı Üsküdar’da kuruluyor. Sonra bunu başta Bağcılar olmak üzere diğer belediyeler takip ediyor.

İlk açılan iftarı çadırını bir devrim olarak nitelendiren yazar Mustafa Kutlu 9 Temmuz 2014 tarihli Yeni Şafak’taki yazısında şu değerlendirmede bulunuyor: “Bu çadır günümüzün Ramazan tarihinde bir devrimdir. Ardından öteki belediyeler de çadır kurmaya başladılar. “Çadır iftarı” Ramazan”a müthiş bir enerji kattı, Ramazan âdeta gizlendiği yerden sokağa çıktı. Sonra çadırlara sahne ilavesi oldu. Şiirler okundu, sohbetler oldu, ilahiler söylendi.” ifadelerine yer veriyor. Kutlu ayrıca bir başka ilke daha işaret ediyor: “Yaz Ramazanları”nda çadırların yanısıra “sokak iftarları” boy gösterdi. Bir mahalle iftarda biraraya geldi. Bu da bir ilktir.”

Dönüştürülebilir miydi?

Özellikle belediyeler tarafından yaygınlaştırılan ve 10-15 yıl devam ettirilen iftar çadırı modası bir geleneğe dönüştürülebilir miydi, ıslah edilerek, yanlışlardan ayıklanarak devam ettirilebilir miydi? Buna dilerseniz sizlerden gelecek yorumların ışığında daha sonra birlikte cevap arayalım. Belki işin doğrularını ve yanlışlarını, artı ve eksilerini ortaya koymak ve bu doğrultuda sürdürmek mümkün olabilirdi.

Bu arada konuyla ilgili şu noktaya da değinmeden geçmeyelim. Gözardı edilmemesi gereken noktalardır bunlar. Eğer siz bir hayır yapacaksanız bunu ikram edeceğiniz kişileri bir araya toplayıp gösteriye dönüştürmezsiniz. Yoksula ikramın en makbulu onun ayağına gitmektir. Bir başka nokta da şu. Özen ve önem vermeden yapılan ikram bence ikram değil, gösteri veya başka bir şeydir.

Keşke belediyeler tarafından yaygınlaştırılan iftar çadırları özenli ve lezzetli sofralara dönüşebilseydi.







