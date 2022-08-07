​II. Abdülhamid’in saati müzayedede.

Arthill Müzecilik birbirinden seçkin sanat eserlerinin yer aldığı 26. Müzelik ve Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Müzayedede Sultan II. Abdülhamid için özel olarak tasarlanmış murassa altın cep saati de ilk kez satışa sunulacak.

14 Ağustos günü internet üzerinden online gerçekleştirilecek Müzelik ve Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi’nin en görkemli eseri olan Sultan II. Abdülhamid’e (1842-1918) ait murassa altın cep saati görülmeğe değer. II. Abdülhamid’e mahsus üretilmiş 18 ayar altın üzeri elmaslarla bezeli, “Fatio-Junod, Geneve” yapımı 58 gram ağırlığındaki cep saatin ön kapağında Sultan’ın Osmanlıca “el-Gazi” mahlaslı inisyali arka kapağında ise Latin harfli inisyali bulunuyor. Orijinal muhafazası içerisinde fevkalade kondisyondaki saatin altın mineli ve elmas taşlı kurma kolu da yanında yer alıyor. Müzelik bir eser olan ve Osmanlı Hanedan Ailesi tarafından müzayedeye çıkarılan Sultan’ın cep saatinin yeni sahibine provenans mektubu ile sunulacağı duyuruldu.

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AYŞE SULTAN’IN KRİSTAL TAKIMI

Müzayedede Sultan II. Abdülhamid inisiyalli gümüş el aynası, kemer, kahve takımı, bozalık, tepsi, ıskata gibi emsalleri müzelerde tesadüf edilen eserlerin yanı sıra Sultan Mehmed Reşad inisiyalli murassa altın tütün tabakası ve Sultan II. Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan inisiyalli kristal takımı da dikkat çekiyor.

Hat levhası, yağlı boya tablo, ibrik takımı, seramik, sehpa, heykel, mühür, tesbih, hokka takımı, yazma Kur’an-ı Kerim, hilye-i şerif, murakka, Kâbe-i Şerif kuşağı ve puşidesi başta olmak üzere çok çeşitli kategoride iki yüz sanat eseri müzayedede satışa çıkacak. Müzayededeki eserler arasında Sultan II. Abdülhamid devrine ait, üzerinde ayet-i kerimeler yazılmış siyah atlas kumaş üzerine gümüş ve altın sırma işlemeli Kâbe-i Şerif kuşağı ve puşidesi (örtüsü), Şeyh Hamdullah’ın nesih hatla yazılmış murakkası, 19. yüzyıla ait hat levhaları ve yazma Kur’an-ı Kerim’ler Osmanlı hat sanatının nadide örnekleri olması bakımından önem taşıyor.

ÇANAKKALE’DEN CENK HATIRASI

Osmanlı Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa’ya Çanakkale Savaşı sırasında düşmanın attığı top mermisinden özel olarak yapılmış ve takdim edilmiş Cenk Hatırası kalemtraş Çanakkale Harbi ile ilgili eşsiz bir parça olması sebebiyle müzayedede öne çıkıyor. Enver Paşa’nın eşi Naciye Sultan’ın kardeşi Şehzade Mehmed Şerefeddin Efendi Koleksiyo-nu’ndan çıkma hattat kalemtraşının üzerinde Eski Türkçe “Başkumandan vekili Enver Paşa Hazretlerine Çanakkale Harbi’nde Mevkii-ı Müstahkeminin cereyan-ı cenk hatırası. 5 (Rumî 18 Mart) Mart hücumunda düşmanın Dardanos Bataryası’na attığı tahrip danesinden mamuldür. Sene 1332” ibaresi bulunuyor.

Sultan II. Abdülhamid’in altın cep saatinden Enver Paşa’ya özel yapılmış Cenk Hatırası kalemtıraşa kadar dikkate değer eserlerin olduğu müzayedede Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza, Fausto Zonaro, Adolphe Bachmann, Emile Godchaux, Fuat Soyhan ve Şeref Akdik’in fırçasından yağlı boya tablolar da görülebilir.