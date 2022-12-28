İlaç sorunu bir aya bitecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısından sonra gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bir süredir piyasada ilaç bulunamadığı konusundaki soru üzerine Bakan Koca, ilaç sorununda problemlerin ortadan kalkmaya başladığını söyledi. İlaçlar için kur güncellemesinin yapılıp Resmi Gazete’de yayınlandığını hatırlatan Koca, ayrıca piyasada yeterli miktarda ilaç bulunana kadar bir süre ilaç ihracatını durdurduklarını anlattı. Koca şöyle konuştu: “Sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik. Attığımız bu adımların öncesinde 950’ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154’e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale dönmesini bekliyoruz.”

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15 HASTADAN BİRİ KOVİD

Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı olduğunu kaydeden Koca, mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29’luk artış gerçekleştiğini, ancak talebin bu oranın üzerinde olduğunu vurguladı. Üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastanelere müracaat eden hastaların yüzde 6,2’sinin Kovid olduğunu kaydeden Koca, “Yani yaklaşık 15 hastadan 1’i Kovid. Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip; RSV, Rhinovirus ve son olarak Kovid şeklinde” dedi.

SMA Bilim Kurulu ocakta

Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısının ocak ayında yapılacağını açıkladı. Ana gündem maddesinin tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacağı bilgisini veren Bakan Koca, “Ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedaviler ile bunların hangi hasta gruplarında kullanılabileceğine karar verilebilir.

Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Muayenehane hekimleri için çalışmamız hazır

Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik üzerine “özel hastanede görev yapmalarının sınırlanacağını” savunan muayenehane hekimleri, yeni bir çalışma istemişti. Taleplerin karşılıklı ele alındığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek” dedi.

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