Hayat İlaç sorunu bir aya bitecek
GENEL SAĞLIK

İlaç sorunu bir aya bitecek

Kur güncellemesinden sonra piyasada az bulunan ilaç sayısı 154’e kadar düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeterli miktarda ilaç bulunana kadar bir süre ilaç ihracatını da durdurduklarını açıkladı: Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale dönmesini bekliyoruz.

Abone Ol Google News
Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
İlaç sorunu bir aya bitecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısından sonra gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bir süredir piyasada ilaç bulunamadığı konusundaki soru üzerine Bakan Koca, ilaç sorununda problemlerin ortadan kalkmaya başladığını söyledi. İlaçlar için kur güncellemesinin yapılıp Resmi Gazete’de yayınlandığını hatırlatan Koca, ayrıca piyasada yeterli miktarda ilaç bulunana kadar bir süre ilaç ihracatını durdurduklarını anlattı. Koca şöyle konuştu: “Sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik. Attığımız bu adımların öncesinde 950’ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7 bin kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154’e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale dönmesini bekliyoruz.”

15 HASTADAN BİRİ KOVİD

Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı olduğunu kaydeden Koca, mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29’luk artış gerçekleştiğini, ancak talebin bu oranın üzerinde olduğunu vurguladı. Üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastanelere müracaat eden hastaların yüzde 6,2’sinin Kovid olduğunu kaydeden Koca, “Yani yaklaşık 15 hastadan 1’i Kovid. Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip; RSV, Rhinovirus ve son olarak Kovid şeklinde” dedi.

SMA Bilim Kurulu ocakta

  • Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısının ocak ayında yapılacağını açıkladı. Ana gündem maddesinin tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacağı bilgisini veren Bakan Koca, “Ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedaviler ile bunların hangi hasta gruplarında kullanılabileceğine karar verilebilir.
  • Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Muayenehane hekimleri için çalışmamız hazır

Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik üzerine “özel hastanede görev yapmalarının sınırlanacağını” savunan muayenehane hekimleri, yeni bir çalışma istemişti. Taleplerin karşılıklı ele alındığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek” dedi.

Bakan Koca duyurdu: MHRS randevularında sorun yaşanmaması için iki yeni uygulama başladı
HAYAT
Bakan Koca duyurdu: MHRS randevularında sorun yaşanmaması için iki yeni uygulama başladı
En güzel gezi rotaları

En güzel gezi rotaları

​Skyroad fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Safahat Türkiyenin belgeseli

Safahat Türkiye'nin belgeseli

​Akif vefat yıl dönümünde anıldı.
Çaycumada müjde böyle geldi

Çaycuma'da müjde böyle geldi

​58 milyar metreküplük keşfin hikayesi.
Mart ayında eve ulaşacak

Mart ayında eve ulaşacak

​Bakan Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi.
Kupanın gizli 'şampiyonları'

Kupanın gizli 'şampiyonları'

​Finalden bir gün önce stadyum Türk polisine emanet edildi.
İstanbul'da ulaşıma yüzde 29 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 29 zam

​1 Ocak itibarıyla uygulanacak.

Fransa teröristleri vermiyor

Fransa teröristleri vermiyor

​PKK'nın Avrupa'daki en büyük hamisi.
Dört büyükelçiyi kabul etti

Dört büyükelçiyi kabul etti

​İsrail elçisinden güven mektubu.
Sana nasıl kıydılar 'Hüseyin'im

Sana nasıl kıydılar 'Hüseyin'im

​Gaziantep şehidini uğurladı.
2022'de en çok yerli filmler izlendi

2022'de en çok yerli filmler izlendi

​İkinci sırada Eren var.
AB'ye petrol satmayacak

AB'ye petrol satmayacak

​Putin'den reste rest.
Twitter'ı FBI CIA ve Pentagon yönetmiş

Twitter'ı FBI CIA ve Pentagon yönetmiş

​Musk dokuzuncu ifşaatını yaptı.
Kadıköy'de farklı sonuç

Kadıköy'de farklı sonuç

Fenerbahçe, Hatayspor'u farklı yendi ve maç fazlasıyla lider oldu.
Bebeğini camdan atmıştı

Bebeğini camdan atmıştı

​Cani annenin cezası belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.