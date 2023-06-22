İlk çocuk kafilesi Mekke'de

Ravza Çekli:

Ankara’dan geldik. Medine’den de buraya iki gün önce geldik. İlk kez geldim ve çok heyecanlıyım. Kabe’ye ve Peygamber Efendimiz’in kaldığı mağaraya gittik. Yeni geldiğimiz için fazla bir yeri görmedik daha. Kabe’yi görmek çok güzel. Heyecanlandım ve biraz da duygulandım. Çok güzel bir şey. Allah herkese gelmeyi nasip etsin. Buralarda dolaşınca, Peygamber Efendimiz’in nasıl bir hayat yaşadığını aklımdan geçirdim. Ne kadar zor bir hayat yaşadığını anlamaya çalıştım. Biz bir ayakkabımız kötü diye üzülürken, O hiç bunlara aldırış etmemiş ve morali bozulmamış. Bir de buranın neden bu kadar sıcak olduğunu düşünüyorum.