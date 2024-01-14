İmzalı kitaplar Gazze için müzayedede

Türkiye’nin en seçkin şahıs kütüp-hanelerinden birine sahip olan Prof. Dr. Mehmet Aslan’ın imzalı kitap koleksiyonunda yer alan 350’den fazla eser geliri Gazze’ye bağışlanmak üzere açık arttırmaya sunuluyor. 19 Ocak’ta Phebus Müzayede tarafından online olarak gerçekleştirilecek Sahafiye (Özel Koleksiyon) Müzayedesi’nde Mithat Cemal’den Hamdullah Suphi’ye, Abdülhak Şinasi Hisar’dan Cengiz Aytmatov’a, Ahmet Muhip Dıranas’tan Aziz Nesin’e, İsmet Özel’den Kemal Tahir’e, Süheyl Ünver’den Sâmiha Ayverdi’ye pek çok tanınmış ismin imzalı ve birinci baskı kitapları görücüye çıkacak.

Ünlü yazar ve siyasetçilerin eserleri

Müzayedede Türk tarih, fikir, sanat ve edebiyat hayatından önemli şahsiyetlerin imzalı-ithaflı kitapları yer alıyor. Bunlar arasında Mithat Cemal’in İmparatoriçe Elizabet’in Hayatı, İsmet Özel’in Waldo Sen Neden Burada Değilsin ve Zor Zamanda Konuşmak, Enis Batur’un Alternatif Aydın, Ahmet Arif’in Hasretinden Prangalar Eskittim, Ahmet Muhip Dıranas’ın Şiirler, Hamdullah Suphi’nin Günebakan, Bahtiyar Vahapzâde’nin Gün Var Bin Aya Değer, Vera Tulyakova Hikmet’in Nâzım’la Söyleşi, Sâmiha Ayverdi’nin Mektuplardan Gelen Ses, Enver Ziya Karal’ın Halet Efendi’nin Paris Büyükelçiliği, Rauf Denktaş’ın The Cyprus Triangle, Kemal Tahir’in Devlet Ana, Abdülhak Şinasi Hisar’ın Çamlıcadaki Eniştemiz, Tarık Buğra’ın Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Melih Cevdet Anday’ın Gizli Emir, Halide Nusret Zorlutuna’nın Ellerim Bomboş, Leylâ Erbil’in Üç Başlı Ejderha, Behçet Necatigil’in Arada ve İki Başına Yürümek isimli eserleri dikkat çekiyor.

Birinci baskı eserler

Ayrıca çoğu birinci baskı olmak üzere bazı özel basım kitaplar ile Halkevleri ve Halkodaları Dergisi Ülkü’nün Ocak-Aralık 1947 tarihleri arasında çıkan 12 sayısını içeren ciltli hali mezatta bulunuyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında yine Prof. Dr. Mehmet Aslan tarafından kütüphanesindeki imzalı kitaplardan özel bir seçkiyle Gazze’ye yardım için bir müzayede gerçekleştirilmiş ve elde edilen tüm gelir Gazze’deki sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Yeryüzü Doktorları’na bağışlanmıştı.



