İnsanlar için güç buluyorum

Bazı insanların başardıklarını görünce hayata karşı olan bakış açımız değişmeye başlar. Onların enerjileri bizi de etkiler, bir an için her şeyi yapabileceğimizi düşünürüz. İçimizdeki potansiyelin farkına varırız. Bütün mesele işte bu potansiyeli harekete geçirmekte. Ali Rıza Ünsal’ın çok farklı bir hikayesi var. Ünsal, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği diplomasına sahip. Emekli olana kadar çeşitli sektörlerde çalışmış, yöneticilik yapmış. 13 yıldır da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nde çalışıyor. Cenaze yakınlarının durumundan çok etkilenen Ünsal, içindeki üzüntüyü atmak için kendini spora ve yüzmeye veriyor. Sorunlarından yüzerek uzaklaşıyor. Sonra içinde yaşadığı toplumu daha iyi anlamak için sosyolojiye merak salıyor. Ünsal ile İstanbul Üniversitesi’nde bir araya gelip bu kadar enerjiyi nereden bulduğunu konuşuyoruz. Ünsal, insanlara hizmet ederek güç bulduğunu dile getiriyor.

İlk önce merak ettiğim bir şey var. Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsunuz?

Allah yardım ediyor. Bir de spor ve gayret var tabi. Hizmet ettiğim insanlardan güç alıyorum. Okulda da gençlerden enerji alıyordum. Onlar bana ivme kazandırdı. Beraber olduğum insanlardan kaynaklanıyor. Rabbim enaniyetten muhafaza etsin. Ben bana verilen vazifeyi layıkı ile yapmaya çalışıyorum. Hak sahibinin hakkını vermeye ve kendi hakkımdan da feragat etmeye çalışıyorum. Allah da bana ikram ediyor.

Bisiklete biniyor, yüzüyor, yarışlara katılıyor, 58 yaşında üniversite okuyorsunuz. Hangi arada dinleniyorsunuz?

Bulduğum ilk fırsatta uyurum, koltukta bile. Çok da fazla uyumam, altı saat yeter bana. Kur’an okuyarak dinleniyorum. Bazen hafif müzik dinliyorum.

Tefekkür ediyorum.

NEFİS TERBİYESİ OLDU

Cenaze aracı şoförlüğüne nasıl başladınız?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne eleman alınacağını duydum ve başvurdum. 2006 yılının Şubat ayında başladım.

Neden cenaze aracı şoförü olmak istediniz?

Ölümü ve hayatı yakından tecrübe etmek istedim. Biraz hızlı bir hayat yaşadık, ahrete yönelik nefis terbiyesi yapayım, bana iyi gelir diye düşündüm.

İyi geldi mi peki?

Ölümden sonraki hayata nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendim. Bana çok şey kazandırdı. En önemlisi bu dünyanın çok kısa olduğunu öğrendim. Bir şeyler üretmek çalışmakla olmuyor. İnsanların rızasını kazanmakla, onlara faydalı olmakla oluyor.

Yaptığınız işi biraz anlatır mısınız?

Cenazesi olan insanların elleri ayakları bağlanıyor. Onlara yardım ediyorum. Cenaze evine girip cenazenin ayaklarını, çenesini bağlıyorum. Gözlerini kapatıyorum. Yataktaysa yere indirip kıbleye döndürüyorum. Aile evde kalmasın diyorsa morga götürüyorum. Mezar yeriyle ilgili bütün çalışmaları yapıyorum. Bunu insanlık için canıgönülden yapıyorum.

ÇOK İÇİME ATTIM

Zorlanmadınız mı hiç?

Önceleri baya zorlandım. Cenaze sahibi insanların ağlamaları, feryatları beni çok etkiledi. İlk zamanlar işi bırakmayı da düşündüm. Ben de duygusal bir insanım. Hatta iç kanama geçirdim. Sebeplerinden biri psikolojimdi. Birçok şeyi içime attığım oldu. Kaldıramadım. Ancak bakış açım gün geçtikçe değişti.

Ne yaptınız sonra?

Psikolojik yardım aldım. Doktorum Yalçın Güzelhan, bana spor yapmamla ilgili tavsiyelerde bulundu. Ben de yüzmeye başladım. Önceleri kendimi yüzüyorum sanıyormuşum. 53 yaşında profesyoneller gibi yüzmeyi öğrendim. Dört beş senedir tam manasıyla yüzüyorum. İlk kez 2012’de Boğaz’ı yüzerek geçtim.

Bu kadar yıldan sonra neden sosyoloji okumak istediniz peki?

Milletimize kimi insanlar faydalı kimi insanlar yük oluyor. Toplumu, bireylerin davranışlarının altyapısını anlamak için sosyoloji okumak istedim.

Sosyoloji okumak size ne kattı?

Bana çok faydası oldu. İnşallah sosyolog olarak da çalışacağım, insanlara daha faydalı hale geleceğim diye düşünüyorum. Bana göre bende hala bir iş, çalışma şevki ve insanlara yardım etme isteği var.

58 yaşındaki Ünsal, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezuniyetinde sınıf arkadaşlarıyla birlikte.

YARGILAMAYI BIRAKTIM

Okul bitti. Şimdi ne yapacaksınız?

Cenaze aracı şoförlüğü on üç sene oldu. Bu ay sonu buradaki işimden ayrılacağım. Sosyolog olarak çalışacağım inşallah.

Sosyolojide sizi en çok şaşırtan ne oldu?

İnsanları kendime göre yargılıyordum. Bireyleri o hale getiren nedenler olduğunu düşünemiyordum. Bunların hepsinin sebepleri olduğunu öğrendim.

Okulda ne gibi çalışmalar yaptınız?

Bitirme ödevlerinin hepsini yaptım. Göçle, sosyoloji tarihiyle, sanatla ilgili çalışmalarım oldu. Dönemlerle ilgili mesela İstanbul’da 1980 ile 1991 döneminin İstanbul’undaki değişim ve dönüşümleri inceledim. İstanbul’un toplumsal yapısının değişim ve dönüşümünü çalıştım. Suriyelilerle ilgili de çalışmalarım oldu.