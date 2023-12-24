İşgalci İsrail’in peşine düştüğü lezzet Falafel

Kültür, milletlerin varlığının kanıtıdır. Her halkın dili gibi, kendine özgü dansları, şarkıları, masalları, efsaneleri, etnik kıyafetleri ve yemekleri vardır. Bütün bu unsurlar, onun varlığını ispat etmekle kalmaz, ne kadar eski ise, milletin kökleri de o kadar eskiye dayanır. Özellikle yemek, belli bir coğrafyaya özgü malzemeler ve tekniklerle yapılmışsa, milletin coğrafi aidiyeti kanıtlanmış olur.

İsrail, falafel için rekor deneme savaşları vermiş

Dünya üzerinde sürüp giden coğrafi işaret, tescil tartışmalarının temel nedenlerinden biri budur. Falafel de humus gibi İsrail’in Filistin coğrafyasında varlığını ispat etme çabasının kurbanlarından biri oldu. Kökeni hakkında birden fazla iddia var. Bunların ilki ve en çok kabul göreni, Mısır. Başka bir iddia ise Hindistan kökenli bir tarif olduğu. Daha yakın tarihlerde, Mısır’ın işgal yıllarında İngiliz subaylar tarafından yenen falafelin 19. yüzyılda yine Mısır’da icat edildiğine dair. Ama gördüğünüz gibi hiçbir iddiada İsrail adı geçmiyor. Fakat bu İsrail’i durdurmadı. Milli bir yemek ilan etmekle kalmadılar, falafel adında bir şarkı da yaptılar. “Herkesin bir ulusal yemeği var, bizim de falefelimiz var” diye başlayan şarkının bir yerinde şöyle diyor: “Bir zamanlar İsrail’e bir Yahudi geldi/ Yeri öptü ve Yaradan’ı kutsadı / Bugün uçaktan yeni indi/ve falafel almaya, gazoz içmeye gidiyor… Mutlu çünkü bizim falafelimiz var”. Tıpkı humusta olduğu gibi falafel için de rekor deneme savaşları Lübnan ile İsrail arasında geçmiş. Lübnanlı şefler beş ton falafel pişirip rekora koştuktan hemen sonra Amerika’da bir Yahudi aşçı 11 kilogram ağırlığında ve bir metre çapında bir falafelle rekorlar kitabına girdi. Peki İsrail’in hem humus hem de falafelde gördüğümüz nohut ile yapılan Filistin, Lübnan, Yemen ve Mısır coğrafyasına özgü yemeklere bu aşırı ilgisi nereden kaynaklanıyor olabilir? Elbette nohutun tarihinden ve yetiştiği

coğrafyadan. Çünkü nohut, buğday gibi Filistin’den Mezopotamya’ya uzanan alanda doğduğu ve oradan bütün Akdeniz coğrafyasına, daha sonra Hindistan’a kadar yayıldığı bilinen 8 bin yaşında bir kurubaklagildir. Yazının başında verdiğim bilgileri tekrar okursak, maksat açıklıkla anlaşılabilir. Şarkılara, rekorlarla ve yemek kitaplarına rağmen yemek yalan söylemez. Falafel, Mısır ve Yemen mutfağında en eski örnekleri bulunan taamiyya (tamiye) adlı yemeğin bir versiyonudur. Yani Orta Doğu’nun yerel halklarına aittir ve onlar da Araplar ve Mısırlılardır. Yahudi göçmenler bu tarifi Mısır’da öğrenmişler, İsrail’e getirmişlerdir fakat yine de Yahudiler arasında pek de sevilmez. Gelin bunca mücadelenin verildiği falafel nasıl bir yemektir bakalım. Ve falafelin daha eski bir versiyonu olup Yemen ile Mısır mutfaklarında hâlâ pişen taamiya yemeğinin tarifini de paylaşalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Falafel

MALZEMELER:

2 su bardağı nohut

1 kuru soğan

4 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı un

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için sıvı yağ





YAPILIŞI:

Nohutu bir gece önceden ıslatalım. Haşlayalım ve suyunu uçurup kabuklarını çıkartalım. Maydanozu ince ince doğrayalım, soğanı rendeleyelim ve sarımsakları ezelim. Bütün malzemeyi bir mutfak robotundan geçirip iyice püre haline getirelim ve 20 dakika üzeri örtülü olarak dinlendirelim. Ardından köfteler yapalım ve önceden ısıtılmış bol yağda kızartalım. Gerekirse köfteleri una bulayabilir, daha çıtır olmasını sağlamak için çok az karbonat ekleyebiliriz. Afiyet olsun.

Taamiya

MALZEMELER:

500 gr bakla

1 kuru soğan

1 demet taze soğan

2 pırasa

7-8 diş sarımsak

100 g taze kişniş

100 g taze maydanoz

100 g taze dereotu

3 çay kaşığı tuz

1 fincan susam

Kızartma yağı





YAPILIŞI: