İsmet Özel için Hece’den iki ciltlik özel sayı

Sadece farklı kuşakların değil farklı görüş-lerdeki isimlerin de ortak şairidir İsmet Özel. Bugün Türk şiirinin yaşayan en büyük şairi olarak kabul gören Özel için geçtiğimiz günlerde Hece dergisi toplam 1500 sayfalık iki ciltlik özel bir sayıyı okurla buluşturdu. 150’nin üzerinde yazar, çizer ve akademisyen İsmet Özel’i şiiri, düşüncesi, siyasi duruşu, köşe yazıları, sanat anlayışı gibi farklı çerçevede ele alan yazılara imza attı. Ayrıca Hasan Aycın’ın İsmet Özel için çizdiği çizgileri de bu özel sayıda öne çıkıyor. İki cildin editörlüğünü Faruk Uysal, Prof.Dr. İbrahim Tüzel ve Osman Özbahçe üstlendi. Editörler tarafından kaleme alınan sunuş yazısında Özel’in Türk düşünce ve edebiyat dünyasındaki yerine dikkat çekilirken şu ifadelere yer verildi: “Özel, şiirinde de düşünce yazılarında da ‘evrende yerini arayan insan’ mottosuyla hareket etmiş, hakikat doğrultusu kurmuş, ömrünü bu doğrultuya hasretmiştir. Onu 1974 yılında Diriliş dergisinde yayımladığı Amentü’ye getiren süreç şiirinin ve düşüncesinin ayırt edici vasfı niteliğindedir. 1950’li yıllarda başlayan yeni şiirin en etkili verimlerinden biri olarak şiire başlayan Özel’i kendi şiiri, kendi üslubuna taşıyan öz bu niteliktir.’’





Biyografisinden şiir dünyasına

İlk cilt Özel’in şiirine ayrılmış ve Prof.Dr. İbrahim Tüzer’in kaleme aldığı şairin biyografiyle başlıyor. Özel’in okul hayatından aile hayatına, şiir dünyasından düşünce dünyasına uzanan biyografik yazıda aynı zamanda şairin sol düşünceden uzaklaşıp nasıl Müslüman kimliğiyle öne çıktığına dair de ayrıntılı bilgiler var. Ayrıca Yeni Devir, Milli Gazete, Yeni Şafak ve Gerçek Hayat gibi gazete ve dergilerde kaleme aldığı fikir yazıları, içerikleri ve yurt genelinde verdiği konferanslara da yer verilmiş. Özel’in 2007 yılında kurduğu İstiklal Marşı Derneği hakkında da bilgi veriliyor.

Özel’in şiirleri, şiir anlayışı ve şiirlerinde öne çıkan kavramlar ve anlayışlar hem akademik dünyasından hem de edebiyat dünyasından öne çıkan isimler tarafından kaleme alınmış. İsmet Özel’in fikirleri etrafında kaleme alınan ikince ciltte ise yazılar Özel’in İslamcılık, Türkçülük anlayışı, batıcılık ve kapitalizme bakışı, siyasi duruşu, felsefesi, düne bugüne ve geleceğe dair değerlendirmeleri geniş çerçevede inceleniyor.





Her dönem tartışılan bir isim oldu

Bugün 79 yaşında olan şair İsmet Özel geçmişten bugüne gerek şiirleri gerekse fikirleri etrafından hem sağ hem de sol kesimde en çok tartışılan isimlerden biri oldu. Hakkında pek çok yazı yazıldı. Hece dergisinin çıkardığı bu özel sayı ise bir anlamda İsmet Özel’i anlamak isteyen okura önemli bir rehber sunuyor ve yazdığı kitapları okurken nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında tüyolar veriyor.





Şiiri ve fikirleriyle bir bütün

Şiiri ve fikirleriyle dünyaya meydan okuyan ve her durumda yüksek sesle konuşan bir şairin şiiriyle ideolojisini birbirinden ayırmanın aslında ne kadar imkansız olduğunu bu özel sayıdaki yazıları okuyunca daha iyi anlıyoruz.

Okurun İsmet Özel’i ‘anlama çabası’nı ise yine bir yazar olan Mustafa Çiftçi yazısında özetliyor. Çiftçi ‘soruşturma’ bölümünde -belki de hepimiz adına- lise yıllarında ismini duyup okumaya başladığı İsmet Özel hayranlığını şu cümlelerle aktarıyor: “.. Hocamızla ilhamla ben de İsmet Özel okumaya başladım. Kimselere pek bahsedemedim. Ama İsmet Özel şiirini okuyunca vücudum elektriğe tutulmuş gibi oluyordu. Şiirin gücünden mi benim hassas bir yapım oluşundan mı pek çözemedim. Ama o zamanlar imam hatipli bir öğrenci olarak İsmet Özel şiiri okumak havalı bir şeydi. Şiirinin yanında denemelerini ve Cuma Mektupları’nı da okuyorduk. O zaman da pek üzülüyordum. Sebebini bilmeyi çok isterdim. Neden ben İsmet Özel okuyunca hüzünleniyorum hatta kederleniyorum. Kimseye soramadım. Soru sormak da bir tarif gerektiriyor ya ben İsmet Özel okuyunca bende oluşan ruh halini tarif edemiyordum ki…”

Sahi ne diyordu İsmet Özel: “Yolumuz birbirimizi anlamaktan geçmiyorsa, hiçbir yere varamayacağız demektir.”

Yolumuz ve anlama çabamız hayra çıksın inşallah!



