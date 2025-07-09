Isparta'da ahşap ev yandı

Yangın söndürüldü
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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