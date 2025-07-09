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Isparta'da ahşap ev yandı

Isparta'da ahşap ev yandı

17:499/07/2025, Çarşamba
AA
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Yangın söndürüldü
Yangın söndürüldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

#yangın
#Isparta
#Şarkikaraağaç
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