İstanbul albümü satışta

Osmanlı sarayının resmi fotoğrafçısı ünlü Abdullah Frères’in İstanbul fotoğraf albümü ve Louis François Cassas’ın Ortadoğu gravürleri Alifart Antikacılık’ın düzenlediği Osmanlı & Karma Sanat Eserleri Müzayedesi’nde satışa sunulacak. 1 Haziran Cumartesi günü Alifart Galeri’de gerçekleştirilecek müzayedede hat levhalarından Osmanlı sancağına, altın cep saatinden tombaklara, Türk ressamların yapıtlarından oryantalist tablolara pek çok eser ve obje açık artırmada olacak.

Sultan Abdülaziz tuğralı tombak nargile

Abdullah Frères tarafından 1890’da çekilen fotoğraflardan oluşan tarihi İstanbul albümü müzayedede görücüye çıkan eserler arasında dikkat çekiyor. Tuğra ve hilal baskılı saray işi orijinal cildindeki bu şahane albüm 42 fotoğraftan oluşuyor. Albümde Sultan Ahmed Camii, Üsküdar Camii, Ayasofya, Sultan Osman Camii, II. Mahmud Türbesi, Sultan Süleyman Türbesi, Sultan Mahmud ve Abdülaziz Türbeleri, Çinili Köşk, Şehzadebaşı Türbesi, Topkapı Sarayı, Çemberlitaş, Dolmabahçe Sarayı, Haliç, Galata Köprüsü, Tophane ve Sirkeci İskelesi, Üsküdar İskelesi, Boğaziçi, Karadeniz Girişi, Göksu, Berberler, Simitçiler, Tulumbacılar, Bayezid Meydanı’nda koyun satıcıları, Dolmabahçe Camii, Üsküdar, Eyüp Mezarlığı, Ayvansaray, Eyüp Camii, Şehzadebaşı, Rumelihisarı, Yeniköy, Boğaziçi, Beykoz, Büyükdere ve Adalar’ı gösteren çeşitli fotoğraflar yer alıyor. Özel bir koleksiyondan müzayedeye çıkan Frères’in İstanbul albümü 19. yüzyılın sonlarında şehrin gündelik yaşamının ve anıt eserlerinin görsel bir kaydını oluşturuyor.





Sultan’ın fotoğrafçısı

Kevork, Viçen ve Hovsep Abdullahyan kardeşler tarafından kurulan Abdullah Frères’in (Abdullah Biraderler) fotoğrafçılık serüveni 1858’de Rabach’ın Beyazıt’taki fotoğraf stüdyosunu devralmasıyla başladı. 1867’de Pera’ya taşınan Abdullah Frères zamanla Osmanlı İmparatorluğu’nun en meşhur fotoğrafçılarından biri haline gelmiştir. Çektikleri portre fotoğraflarıyla Sultan Abdülaziz’in gözdesi olan Abdullah Frères 1863’te Sultan Abdülaziz tarafından saray fotoğrafçısı olarak görevlendirildi. Bu başarıyı sırasıyla dönemin ünlülerinin fotoğraf çekimleri ve Mısır’da açtıkları şubeleri izledi. Abdullah Fréres, II. Abdülhamid devrinde de “Sultan’ın Fotoğrafçısı” unvanı korudu. 1900’lerin başına kadar varlığını sürdüren Abdullah Frères, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı şehirler, manzaralar ve insan tiplerinin olduğu albümlerinin yanı sıra Osmanlı Sultanları ve devlet adamları, Britanya kralı, Alman ve Avusturya-Macaristan imparatorlarının fotoğraflarını çekmişlerdir.





Cassas’ın Orta Doğu gravürleri

Müzayedenin odağındaki bir başka eser ise Fransız ressam, heykeltıraş, mimar, arkeolog Louis François Cassas’ın çizdiği 3 ciltten oluşan Ortadoğu gravür albümleri. 1799’da Paris’te basılan ve 181 gravürden oluşan eserde Cassas’ın 1785-1787 yılları arasında Ortadoğu coğrafyasına gerçekleştirdiği geziler esnasında gördüğü şehirler ve antik kentlere dair resimleri ihtiva ediyor. Eserde ayrıca Sultan I. Abdülhamid’in selamlık merasimi esnasında at üzerinde alayla geçişi dair bir sahne yer alıyor. Müzayedede koleksiyonerlerin ilgisine sunulacak eserin birinci cildinde sanatçı kendini de resim yaparken gösteriyor. Louis François Cassas (1756-1827) eklektik bir sanat eğitimi almış, 1827’de Roma, Venedik, Napoli ve Sicilya’ya giderek gençliğinin ilk yıllarını antik anıtlar üzerinde çalışarak geçirmiştir. 1784’te İstanbul’daki görevinde Fransa’nın Osmanlı Büyükelçisi Kont Choiseul-Gouffier’e eşlik etmiştir. Mısır, İskenderiye, Palmira, Suriye, Lazkiye, Halep, Tyr, Kudüs, Baalbek, Filistin, Kıbrıs ve Antakya’ya seyahat etmiş bu bölgelerdeki şehirleri, ören yerleri ve antik eserleri resmetmiştir. Cassas’ın, gezdiği coğrafyadaki gözlemlerini içeren resimleri 19. yüzyıl başlarında birçok sanatçıyı etkilemiş ve ilham kaynağı olmuştur.

Mısır Hidiv ailesi için özel üretim İsviçre yapımı altın cep saati de müzayedede öne çıkıyor. Hıdiv İsmail Paşa’nın oğlu Hüseyin Kâmil Paşa inisyalli, Hidiv armalı ve elmas kakmalı çalışır durumdaki saat, işçilik kalitesi ve kondisyonu itibariyle ilgi uyandırıyor.

Müzayedede Osmanlı tombak sanatının nadir bir örneği olan gümüş başlı tombak nargile, tombak buhurdan ve ibrik, tuğralı tombak sahan da yer alıyor. Bronz üzerine tombaklanmış ananas formlu gövdeye sahip Sultan Abdülaziz tuğralı tombak nargilenin günümüzde tesadüf edilmesi neredeyse imkânsız koleksiyonluk bir eser olduğu ifade ediliyor.

Osmanlı’dan çağdaş döneme hüsn-i hat sanatının seçkin örneklerinden Mehmed Tahir Cemaleddin Efendi, Nasuh Paşazade Ömer Efendi, Mehmed Aziz Rufaî, Beşiktaşlı Mehmed Nuri, Ali Rıza Bey, Mehmed Şefik Bey, Necmeddin Okyay, Ali Alparslan, Emin Barın, Hamid Aytaç ve Halim Özyazıcı ketebeli hat levhalarının müzayedede satışı gerçekleşecek.

Osmanlı & Karma Sanat Eserleri Müzeyedesi’nde İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, İbrahim Safi, İlhami Demirci, Mübin Orhon, Cihat Burak, Burhan Uygun, İhsan Cemal Karaburçak, Komet gibi Türk resminin usta isimlerinin modern ve çağdaş eserleri ile oryantalist ressamlar Auguste Etienne François Mayer’ın fırçasından “Küçüksu” görünümü ve Jean-Baptiste Henri Durand-Brager’ın peyzajı yeni sahiplerini bekliyor.

Müzayedeye çıkacak eserler 13-31 Mayıs tarihleri arasında Nişantaşı’ndaki Alif Art Galeri’de görülebilir.



