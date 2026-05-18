İstanbul Galata Üniversitesi eskrimde tarih yazdı: Üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu

Gösterdiği performansla dikkat çeken İstanbul Galata Üniversitesi, bu sonuçla birlikte eskrim branşında iki yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu yaşayan sayılı üniversiteler arasındaki yerini aldı. Şampiyonluk başarısı, hem spor camiasında hem de yükseköğretim dünyasında takdir topladı.

Şampiyon kadroda; Psikoloji Bölümü öğrencisi ve milli sporcu Yağmur Sönmüş, İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi ve milli sporcu Damlanur Sönmüş, Psikoloji Bölümü öğrencisi ve milli sporcu Işıl Ulusaloğlu ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Saida Doğan yer aldı. Milli sporculardan oluşan takım, turnuva boyunca sergilediği disiplinli performans ve takım uyumuyla öne çıktı.

Akademik başarı ile sportif başarıyı birlikte destekleyen İstanbul Galata Üniversitesi, öğrencilerine yalnızca eğitim alanında değil; spor, sanat ve sosyal gelişim alanlarında da güçlü fırsatlar sunmaya devam ediyor. Üniversitenin sporcu dostu yaklaşımı ve öğrencilere sağladığı destekler, elde edilen başarıların sürdürülebilirliğinde önemli rol oynuyor.

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kazanılan şampiyonluğun büyük bir gurur kaynağı olduğu belirtilerek, öğrencilerin azmi, disiplinli çalışmaları ve takım ruhunun bu başarıdaki en önemli etkenler olduğu ifade edildi.