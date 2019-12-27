İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’ndan 'Uyuz' açıklaması: Geçmiş yıllara göre anormal bir artış şu anda tespit edilmiş değil İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’da uyuz vak’alarının arttığı iddiaları ve acillerde oluşan grip yoğunluğunu değerlendirdi. Memişoğlu, “Uyuz vakaları görülüyor ama bu doğal bir süreç. Ama şunu söyleyeyim geçmiş yıllara göre anormal bir artış şu anda tespit edilmiş değil. Acil servislere acil olmayan, bazı kendisini acil hisseden hastalarımız da geliyor. Buna daha dikkat etmek lazım” dedi.

Haber Merkezi 27 Aralık 2019, 12:05 Son Güncelleme: 27 Aralık 2019, 12:13 İHA