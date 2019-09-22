Hayat İstanbul Modernde Rus filmleri seçkisi
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

İstanbul Modern’de Rus filmleri seçkisi

Çağdaş sanatın önemli isimlerinden Canan Tolon’un “Sen Söyle” sergisiyle kapıları açan İstanbul Modern’de sinema sezonu da başlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus Gençleri filmi
Rus Gençleri filmi

Modern Sinema Çağdaş Rus sinemasının karanlıkta kalan yüzüne bakan “Bir Başka Rusya” adlı programla sinemaseverleri ağırlamaya başladı. 29 Eylül’e kadar sürecek programda 21. yüzyılın sinemasına özellikle derin ve karmaşık psikolojik dramlarla damgasını vuran çağdaş Rus sinemasından son on yılın örnekleri yer alıyor.

VENEDİK’TEN SONRA İSTANBUL’DA

Hızla küreselleşen toplumda genç nüfusun değişen kimlik arayışlarına dair hikâye ve karakterlerin yer aldığı “Bir Başka Rusya” adlı programda korkudan komediye, stil ve tür bakımından farklı örnekler bulunuyor. Programdaki 6 film Aritmi, Yaşamak, Kış Yolculuğu, Kız Çocuğu, Mari Çayırının Kutsal Eşleri ve Kokoko adlı yapımlar Türkiye’de ilk defa izleyiciyle buluşacak. Natasha Merkulova ve Aleksey Chupov’un yönettikleri ve Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Herkesi Şaşırtan Adam, bir halk masalını fakir bir köyde yaşayan orman bekçisi Egor karakteri üzerinden yeniden uyarlıyor.

Cannes Film Festivali’nden FIPRESCI ödülüyle dönen Sırık / Beanpole adlı film Toronto’dan, Rus Gençliği adlı film ise Adana’daki Türkiye prömiyerinden hemen sonra ilk defa İstanbul Modern Sinema’da gösterilecek.

KAÇIRILMAYACAK FİLMLER

Vasiliy Sigarev’in Rusya kırsalındaki yaşam koşulları kadar sert bir anlatıya sahip olan filmi Yaşamak bugün ve 29 Eylül’de izleyiciyle buluşacak. Olga Lapshina, Marina Gavrilova, Sasha Gavrilova’nın rol aldığı film ölümünü yıkıcı etkileriyle mücadele ederken bir çeşit rahatlama arayışında olan karakterlerin kendilerine çizdikleri yollar üzerinden film Rus toplumunun karanlık tarafına bakıyor.

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Alexey Chupov ve Natalya Merkulova imzalı “Herkesi Şaşırtan Adam” ise 26-28 Eylül’de gösterilecek. Gözlemci bir dille aktarılan film, günümüzde Rusya’nın cinsiyet meselelerindeki pozisyonunu çarpıcı bir dille ele alıyor. Babası ve kardeşiyle Rusya kırsallarında yaşayan genç bir kız Inna’nın hayatını anlatan, İzleyiciyi kendine çeken sinematografisiyle dikkati çeken Kız Çocuğu ise26-28 Eylül tarihlerinde izleyiciyle buluşacak. Film, doğruyla yanlışı, suçluyu ve suçsuzu kimin nasıl yargıladığına dair düşünmeye de itiyor.

Alexander Zolotukhin imzalı “Rus Gençliği” filmi ise 1. Dünya Savaşı yıllarına gidiyor. 15 yaşında cepheye giden ve görme yetisini tamamen kaybeden Rus askeri Alexey’in hikayesini anlatan film, yönetmenin ilk filmi. Bu ilk filmini Brechtyen bir yaklaşımla inşa eden yönetmen, Rachmaninoff müziğinin de desteğiyle ilgi çekici, şiirsel bir sinema tecrübesi sunuyor. Film 29 Eylül’de saat 14.00’te izlenebilir.

Van Gogh’un pixel hali
HAYAT
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