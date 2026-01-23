İstanbul'da eğitim gören gençlere 'Gönülden' dokunuş: Aylık 2 bin TL destek başladı

Projenin tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, ilk etapta 20 bin öğrenciyle yola çıktıklarını ancak hedeflerinin bu sayıyı kısa sürede 100 bin öğrenciye çıkarmak olduğunu vurguladı. Vali Gül, bu desteğin sadece valilik imkânlarıyla değil, hayırseverlerin ve İstanbul Çocukları Vakfı’nın öz kaynaklarının birleşimiyle sürdürüleceğini belirtti.