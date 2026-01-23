Yeni Şafak
İstanbul'da eğitim gören gençlere 'Gönülden' dokunuş: Aylık 2 bin TL destek başladı

Ensar Esmer
14:5823/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
İstanbul Valisi Davut Gül 'Gönülden Bir Öğün' programını duyurdu.
İstanbul Valiliği, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve dezavantajlı öğrencilerin sağlıklı beslenmesine katkı sunmak amacıyla dev bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. "Gönülden Bir Öğün" ismiyle hayata geçirilen proje kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere her ay düzenli nakdi destek sağlanacak.

İstanbul Çocukları Vakfı’nın koordinasyonunda yürütülen projede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) sistemine kayıtlı ailelerin çocukları öncelikli olacak. Belirlenen kriterlere uyan her öğrenciye, eğitim öğretim dönemi boyunca aylık
2.000 TL
ödeme yapılacak.

Projenin Temel Amaçları:

Öğrencilerin okuldan kopmasını (terk oranlarını) engellemek.

Devamsızlık sorununu minimize etmek.

Gençleri sokaktaki olası risklerden uzak tutarak okul ortamında tutmak.

Sağlıklı ve dengeli beslenme imkânı sunarak fiziksel gelişimi desteklemek.


Hedef: 100 Bin Öğrenciye Ulaşmak

Projenin tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, ilk etapta 20 bin öğrenciyle yola çıktıklarını ancak hedeflerinin bu sayıyı kısa sürede 100 bin öğrenciye çıkarmak olduğunu vurguladı. Vali Gül, bu desteğin sadece valilik imkânlarıyla değil, hayırseverlerin ve İstanbul Çocukları Vakfı’nın öz kaynaklarının birleşimiyle sürdürüleceğini belirtti.


Vali Davut Gül'den Sosyal Belediyecilik Vurgusu: Programda; "Türkiye Yüzyılı Çocukları", "Kardeş Aile" ve "Engelsiz Sınıflar" gibi vakfın yürüttüğü diğer projelere de dikkat çekilerek, çocukların kendilerini yalnız hissetmeyeceği bir dayanışma ağının kurulduğu mesajı verildi.


Güçlü İş Birliği Geniş Katılım

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve SYDV ortaklığıyla yürütülecek projenin tanıtım lansmanına; milletvekilleri, askeri erkân, iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı. Projenin, İstanbul'daki sosyal yardımlaşma modeline yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
