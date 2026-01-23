İstanbul'da eğitim gören gençlere 'Gönülden' dokunuş: Aylık 2 bin TL destek başladı

İstanbul Valiliği, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve dezavantajlı öğrencilerin sağlıklı beslenmesine katkı sunmak amacıyla dev bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. "Gönülden Bir Öğün" ismiyle hayata geçirilen proje kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere her ay düzenli nakdi destek sağlanacak.
Projenin Temel Amaçları:
Öğrencilerin okuldan kopmasını (terk oranlarını) engellemek.
Devamsızlık sorununu minimize etmek.
Gençleri sokaktaki olası risklerden uzak tutarak okul ortamında tutmak.
Sağlıklı ve dengeli beslenme imkânı sunarak fiziksel gelişimi desteklemek.
Hedef: 100 Bin Öğrenciye Ulaşmak
Projenin tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, ilk etapta 20 bin öğrenciyle yola çıktıklarını ancak hedeflerinin bu sayıyı kısa sürede 100 bin öğrenciye çıkarmak olduğunu vurguladı. Vali Gül, bu desteğin sadece valilik imkânlarıyla değil, hayırseverlerin ve İstanbul Çocukları Vakfı’nın öz kaynaklarının birleşimiyle sürdürüleceğini belirtti.
Vali Davut Gül'den Sosyal Belediyecilik Vurgusu: Programda; "Türkiye Yüzyılı Çocukları", "Kardeş Aile" ve "Engelsiz Sınıflar" gibi vakfın yürüttüğü diğer projelere de dikkat çekilerek, çocukların kendilerini yalnız hissetmeyeceği bir dayanışma ağının kurulduğu mesajı verildi.
Güçlü İş Birliği Geniş Katılım
İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve SYDV ortaklığıyla yürütülecek projenin tanıtım lansmanına; milletvekilleri, askeri erkân, iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı. Projenin, İstanbul'daki sosyal yardımlaşma modeline yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.