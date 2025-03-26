İstanbul'da mehteran takımı eşliğinde 'Kadir Alayı' töreni yapıldı

Topkapı Sarayı'ndan başlayan, gençler ve gönüllülerin katıldığı kortejle yapılan yürüyüşe mehter takımı eşlik etti. Turistlerin yoğun ilgi gösterip, fotoğraf ve video çektikleri yürüyüş Ayasofya Meydanı'nda tamamlandı.

Bülbül, "Kadir Alayı"nın Osmanlı döneminde sultanlar tarafından uygulanan bir gelenek olduğunu dile getirerek, "Osmanlı padişahı ve ailesinin iftar sonrası halkın arasına karışarak Ayasofya Camii'ne gelmek için yaptığı kutlu yürüyüşün adıydı. Bu kutlu yürüyüş için padişah önceden hazırlık yaptırırdı. Geçilecek güzergahın sağına ve soluna izleyecek olan vatandaşların oturacağı mekanları hazırlatırdı. Halk, Kadir Gecesi'nin heyecanına, ilk defa görecekleri padişahın heyecanını katar, birlikte Ayasofya Camii'ne geçilirdi. Meşhur hafızların sesinden Kuran-ı Kerim okunur, Enderun usulü teravih namazı kılınırdı." diye konuştu.