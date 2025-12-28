İstanbul’dan Sarıkamış’a bayrak seferi

15 Temmuz Derneği ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında 13 profesyonel sporcu, İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndan Sarıkamış’a doğru pedal çevirmeye koyuldu. Toplam bin 211 kilometrelik parkurda ilerleyecek sporcular, İstanbul’daki şehit aileleri ve gazilerden teslim aldıkları Türk bayrağını Kars’ta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a ulaştıracak. Sekiz gün sürecek yolculuk boyunca Sakarya, Bolu, Samsun, Giresun, Rize ve Ardahan güzergâhında anma törenleri düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, “Bu yolculuk Sarıkamış’ta şehit olan ecdadımızı anmak, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkmak adına büyük anlam taşıyor” dedi. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da “Bu yolculukla hem Sarıkamış hem de 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan sporculardan Türkiye 24 saat bisiklet rekoru sahibi Birol Çakır, zorlu hava koşullarına rağmen pedal çevirmekten onur duyduğunu belirterek, “Bu tur benim için sadece sportif değil, çok güçlü bir manevi anlam taşıyor” şeklinde konuştu. Sporculardan Murat Can Öztoprak ise Sarıkamış’a ulaşmanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.