İyi kalpli insanların yanındayım

Bugün bir dünya lideriyle tanıştım. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın elini sıktığım ve güzel, sıcakkanlı First Lady ile kucaklaştığım için çok heyecanlıyım.

Bu sözler 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelen Amerikalı sanatçı Della Miles’a ait. Michael Jackson ve Whitney Houston gibi dünyaca ünlü sanatçıların vokalistliğini üstlenen Miles, 2018 yılında konser görüşmeleri için geldiği Türkiye’ye aşık olmuş, bu topraklarda İslam’ı seçerek Müslümanlığı kabul etmişti. Zaman içerisinde Türkiye ziyaretlerini sıklaştırmaya başlayan Miles, sonunda Türkiye’ye yerleşmeye karar vermişti. Yoğun konser temposundan dolayı senede yalnızca birkaç ay Türkiye’de yaşayabilse de Miles’ın gönlü daima Türkiye’de.

Bu güzel ülkede misafirim

“Performans için birkaç kez Türkiye’ye davet edildikten sonra bu ülkeye yerleşmeye karar vermek benim için kolay bir karardı. Burada kendimi çok huzurlu ve doğa ile göz göze hissettim” diyen Miles, Türkiye’de yaşanan hiçbir olaya ne sevinçlere ne de üzüntülere duyarsız kalmıyor. Asrın felaketi olarak 11 ilde yıkıma neden olan deprem günlerinde, sosyal medyasından depremzedelere yardım çağrısında bulunan Miles, geçtiğimiz hafta sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi için de Türk halkını yürekten kutluyor. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde Kibariye ve Yücel Arzen ile birlikte hazırladıkları, “Dualar, Rüyalar, Umutlar Seninle” şarkısı ile bir kez daha Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği değeri gösteren Miles, “Şarkının gelişme şeklinden çok memnunum. Bu düet, yazar ve yapımcılardan çıkan çok spontane bir fikirdi” diyor. Sözleri Yücel Arzen’e ait şarkıyı Kibariye ile birbirlerini görmeden, iki farklı stüdyoda seslendirmişler. Bu nedenle henüz Kibariye ile tanışma fırsatı yakalayamadığını anlatan Miles, “Sevgili Kibariye hanımla henüz tanışmadım ama tanışmak için sabırsızlanıyorum” diyor. Bu şarkıyı seslendirmesi için kendisine teklif götürüldüğünde Miles’ın henüz şarkının Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için hazırlandığından haberi yokmuş. Ünlü şarkıcı, “Şarkıyı en başından beri beğendim ama Cumhurbaşkanı’nın seçim kampanyasında yer alacağını bilmiyordum. Bu pozisyon tabii ki hislerimi değiştirdi. Tarihin bir parçası olmaktan büyük gurur ve onur duydum. Kendimi kutsanmış hissediyorum” açıklamasını yapıyor.

Erdoğan ile görüştüm mütevazı bir lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili görüşlerini dile getiren Miles, “Onunla tanıştım ve iyi karakterli ve sıcak bir ruha sahip nazik bir beyefendi olduğunu söyleyebilirim. Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderlerinden birisi ve ben onunla tanıştığımda 15 dakikasını bana ayırdı. İlgi gösterdi, sorular sordu. Bana sanki bir Cumhurbaşkanı gibi değil de sıradan bir insan gibi yaklaştı” diyor. Objektif olmak adına da, “Ben bu güzel ülkede misafirim ve siyasi görüş belirtmeye hakkım yok” yorumu yapıyor. Zaten bir sanatçı olarak herhangi bir siyasi görüşü desteklemek yerine tüm iyi kalpli insanların yanında olmayı tercih ettiğini de sözlerine ekliyor.

Türkçe albüm yapacağım

Dom Dom Kurşunu, Yalnızım Ben, Sil Baştan gibi Türkçe parçalarla karşımıza çıkan Miles, Türkçe şarkı söylemeyi Türkçe öğrenmek için bir adım gibi görüyor. Bu yüzden de Türkçe şarkı söylemeyi sevdiğini ifade ediyor. Türk sanatçılar arasında en sevdiği beğendiği isim ise Şebnem Ferah’mış. Onunla ortak bir noktaları olduğuna inanan Miles, “İkimiz de söylediğimiz müziğe sadık, güçlü kadınlarız. Umarım bir gün onunla tanışır ve birlikte bir proje yaparız” temennisinde bulunuyor. Mİles, 1920’lerin New York’unda geçen bir müzikal yazmaya çalıştığını söylüyor. Miles, ayrıca Türkçe şarkılardan oluşan yeni bir albüm kaydetme hazırlığında olduğunu da dile getiriyor.

Gözümüz yardım bekleyenlerde olmalı

11 şehirde gerçekleşen depremler sonrasında oldukça hassas ve duyarlı davranan Della Miles, “Dünya hem doğal hem de insan yapımı trajedilerle dolu. Hayatımda ikisini de gördüm. Bir insan olarak hepimiz duygularımızı paylaşmalı ve herhangi bir trajik durumda yardım teklifinde bulunmalıyız” diyor ve ekliyor: “Dua ve desteğe ihtiyacı olan sadece sizin ülkeniz olmamalı, aynı zamanda içinde yaşadığımız dünyaya da göz kulak olmalıyız.”

Togg siparişi verdi

Kendisini Türk kültürüne ait hissettiğini çünkü Türk kültürü ile Afro Amerikan aile kültürünün birbirine benzediğini söylüyor Mİles. Hatta zaman zaman Türkiye’de ev yemekleri yapan bir restoranda yemek yerken kendisini annesinin sofrasında gibi hissettiğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde ayrıca sanat dünyasına örnek olacak bir davranışa imza atan Amerikalı sanatçı, Türk Lirası’nın dünyada hak ettiği değeri görmesi gerektiğini söyleyerek sahne ücretlerini Türk Lirası’na çevirdiğini duyurmuştu. Bu duyurunun ardından desteğini bir kez de Togg yerli otomobil siparişi vereceğini açıklayarak yaptı. Miles, yerli otomobilin fotoğrafını kullanarak Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, “Tebrikler Türkiye. Seninle gurur duyuyorum. Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum” sözlerine yer verdi.











