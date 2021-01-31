İyilik Anka gibi yükselsin

2020 yılında Yedi Hilal Derneği tarafından projelendirilen Rap atölyesinde, gençlerle bir araya gelerek rap müzik üzerine çalışmalar yapan ve sürecin verimli geçtiğini gözlemleyen Teber (Ömer Faruk Bozdemir), Çelebi (Mehmet Şahin), Asaf (Asaf Tekçam) ve Tozo (Mehmet Eminoğlu), çalışmalarını daha profesyonel hale getirmek için Nefer isimli rap grubunu oluşturdular. Akabinde derneğin Üsküdar’daki genel merkezine kayıt stüdyosu kurdular. Seçtikleri konularla dinleyicilerine güzel mesajlar vermek istediğini belirten Nefer ekibi; ‘Feza’, Ölü Demeyiniz› ve ‹Yükselir Seslerimiz’ isimli 3 farklı tarza sahip parçadan oluşan “Ribat EP” adlı çalışmasıyla karşımızda. Parçaların yanı sıra çektikleri klibin de tüm aşamalarını profesyonel bir destek almadan iki hafta gibi kısa bir sürede kendi gayret ve imkânlarıyla tamamlayan Nefer ekibine merak ettiklerimizi sorduk.

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Nefer hem çağrışımı bol hem de provokatif yapısıyla rap kültürüne uyum sağlayan bir kelime. Sizin için ne ifade ediyor?

Rap müzik dünyasındaki duruşumuzu ve tavrımızı en iyi şekilde ifade eden kelimenin “Nefer” olacağını düşündüğümüz için bu ismi tercih ettik. Sizin de ifade ettiğiniz gibi çalıştığımız müzik alanın hareketli bir biçime sahip olmasından ötürü beklentiyi gayet iyi karşılayan bir isim seçmiş olduk. Şu anda Teber, Tozo, Asaf ve Çelebi mahlaslarıyla üretim yapan toplam dört arkadaşız. Gün geçtikçe bu sayı artacaktır çünkü “Nefer” bu dört kişiden ibaret değil aksine bir çatı aslında. Bu çatının altında rap müzikle uğraşan çok kardeşimiz olacaktır ilerleyen zamanlarda. Öncü bir çalışma olmasını ve güzelliklere vesile olmasını ümit ediyoruz.

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KÖTÜLÜĞE KARŞI NÖBETTEYİZ

Rap müzik yapan çoğu sanatçı/grup bir amaç ve misyon iddiasıyla yola çıkıyor. Ancak popülarite kazandıkça bu iddianın içi boşalmaya başlıyor ve söylenenler “sözde” kalıyor. Siz bu dengeyi nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz?

Tespitiniz çok doğru. Belli iddialarla ortaya çıkıp sonradan popüler olunduğunda söylemlerinin içi boşalan kişi ya da gruplar, rap müziği araç olarak değil amaç olarak konumlandırdıkları için bu deformasyona uğradılar. Nefer ticari bir kaygıyla değil, fikirlerini kitlelere etkin bir biçimde aktarabilmenin derdiyle ortaya çıkmış bir oluşum. Elbette her insan popülarite gibi çetin imtihanlar karşısında sarsılabilir. Ancak biz bu işi YediHilal gibi güçlü bir teşkilatın içinde başlattığımızdan ve sadece kendimizi temsil etmediğimizden ötürü, ayaklarımızın daha sağlam yere bastığını düşünüyoruz.

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Ribat “düşmana karşı sınır hattında nöbet tutmak” demek. Bu seçiminizle de nöbet noktasına geri döndüğünüzü ifade ediyorsunuz. Düşman kim ve nöbeti kimden devraldınız?

Bizim için düşman; yaptıkları ve söylemleriyle insani değerleri ayaklar altına alan, kötüyü savunan ve özendiren her şey ve herkestir. Ekibimize “Nefer” ve çıkardığımız ilk albüme “Ribat” ismini vererek bahsettiğimiz düşman tanımıyla müzik cephesinde mücadele edeceğimizi ilan ettik. Nöbeti devralmadık, nöbete katıldık. Çünkü bu nöbet hattında zaten kalemiyle, kılıcıyla aynı düşmanla mücadele eden nice neferler var. Ve inanıyoruz ki her dönemde de olmaya devam edecek.