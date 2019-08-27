İyimserler daha uzun yaşıyor

ABD'li araştırmacılar, iyimser insanların duygularını daha iyi kontrol edebildiklerini, bu sebeple de stresin yan etkilerine karşı daha dayanıklı olduklarını söylüyor. Kötümser insanların ise daha mutlu bir gelecek hayali kurarak bundan faydalanabileceklerini belirtiyor.

Özgüvenleri daha yüksek

Boston Üniversitesi’nde yapılan araştırmada yer alan doçent doktor Lewina Lee “Bulgularımız, iyimserlik düzeyinin artmasının, uzun yaşam ve sağlıklı yaşlanma ihtimalini desteklediğini gösteriyor. Daha mutlu bir gelecek hayal ederek veya yoğun bilişsel davranış terapisi ile iyimserlik seviyesinin yükselebileceğini ve bu sebeple de uzun yaşama ihtimalinin artabileceğini gözlemledik” ifadelerini kullandı. Ancak iyimserlik ile uzun yaşama arasındaki ilişkinin hala tartışmaya açık olduğunu söyleyen Lee, iyimser insanların hedeflerine ulaşmak için özgüvenlerinin daha yüksek olduğunu ve sorun çözme yeteneklerinin daha etkin olduğunu belirtti.

Stresten korunma başlıca etken

Bristol Üniversitesi’nde “mutluluk bilimi” isimli dersi veren Bruce Hood, araştırmanın pozitif düşüncenin faydaları hakkındaki mevcut bulguları desteklediğini söylüyor. Hood “Stres, bağışıklık sistemini etkiliyor. İyimser insanlar, stresle daha iyi başa çıkabildikleri için enfeksiyonlardan korunabiliyor.” diyor.