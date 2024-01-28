Kahve kokusu sizi sergiye davet ediyor

Türk kahve kültürünü 150 yıldır yaşatan Kuru Kahveci Mehmet Efendi’nin mis gibi kahve kokusu eşliğinde adımladığımız Eminönü Tahmis sokaktaki tarihî mağazasının yanında yeni bir yapı faaliyete geçti. Kahve kültürünün merkezi olarak inşa edilen Tahmis Binası, kahve severler için kahve keyfinin yanı sıra Türkiye’nin ilk kahve kütüphanesine ve İstanbul’un kahve serüvenine ışık tutan bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Mimarisi Han Tümertekin ve Seda Özen Bilgili, iç mekânı Yeşim Bakırküre tarafından tasarlanan üç katlı Tahmis Binası’nın giriş katındaki kahve mağazasında Kurukahveci Mehmet Efendi’nin tüm paketli kahve ürünlerinin yanı sıra, kahve pişirme ve ikramı için çeşitli eşyalar ile özel tasarım kahve fincanları ve hediyelik ürünler kahve tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

İhap Hulusi tarafından 1932’de tasarlanmış “kahve içen adam” logosu ve çeşitli ilan afişleri.

Kahve kütüphanesi

Tahmis binasının ikinci katında bulunan Kahve Kütüphanesi; Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca eserlerle kahve tarihi ve kültürü hakkında araştırma yapanlar için eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Türkiye’nin ilk kahve kütüphanesi olan mekânda kahvenizi yudumlarken kahve kültürüne dair kitaplara ve kahve fincanı koleksiyonuna göz atabilirsiniz. Yerli ve yabancı turist gruplarının da ağırlandığı katta ayrıca zaman zaman edebiyat, sanat ve sinema konulu “Kahve Bahane” söyleşileri de gerçekleştiriliyor.





Kahveye dair ne varsa bu sergide

Tahmis Binası’nın en üst katında yer alan Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları’nın 150 Yılı isimli kalıcı sergide hem ailenin hem de markanın tarihi ilk kez yayınlanan arşiv belgeleri ve fotoğraflarla anlatılıyor. Sandıklar dolusu hesap defterleri, yazar kasa fiş ruloları, müşteri sipariş mektupları, dilekçe, fatura, irsaliye, makbuz, koçan, kartvizit, eski soluk fotoğraflar, bir deste mecmua, gazete küpürü, çerçevesinde sararmış reklam afişleriyle dört nesildir birikenlerin, yaşanmışlığın, tecrübenin, sebatın, göğüs gerilen sıkıntıların, iftihar edilen kazanımların adeta küçük bir kesiti olarak izleyicilerle buluşuyor. Türkiye’nin kahve tarihiyle ilgili son derece ilginç bilgilerin yer aldığı serginin tasarımında Yeşim Bakırküre ve küratörlüğünde Suna Altan imzası taşıyor. Sergiye dair Türkçe ve İngilizce olarak basılan aynı isimli katalog kitabı binanın giriş katındaki mağazadan temin edilebilir.

1871’den bugüne kadar kahveyi sanat gibi işleyen Kurukahveci Mehmet Efendi’nin Tahmis Binası’ndaki kahve kütüphanesi ve sergisi kahve tutkunlarını bir fincan kahve eşliğinde dünden bugüne kahve kültürüne dair tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.



