Hayat Kaldıkları otelden mikrop kaptılar
GENEL SAĞLIK

Kaldıkları otelden mikrop kaptılar

Annesiyle birlikte tatile giden iki küçük kız kaldıkları otelden mikrop kaparak el, ayak hastalığına yakalandılar. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren küçük kızların gerçek hastalıkları birkaç gün içinde ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Küçük kızın kaldıkları otelden kaptığı viral enfeksiyon sonucu vücudu bu hale geldi.
​Küçük kızın kaldıkları otelden kaptığı viral enfeksiyon sonucu vücudu bu hale geldi.

Biri 3 yaşında diğeri ise henüz 6 aylık olan iki küçük kız, annesiyle birlikte gittikleri ilk tatilde kaldıkları otelden el, ayak ve ağız hastalığına yakalandılar. Tatil için otele yüklü miktarda para ödeyen anne Danielle MacIntyre yaşadıklarının karşısında hala şaşkın.

Tatilin beşinci gününde, 3 yaşındaki Nevah hastalandı. Soğuk algınlığı semptomları gösteren kızın ateşi çıktı ve burnu akıyordu. Doktor kızın vücudunun susuz kaldığını söyledi.

Ancak, eve dönecekleri gün Nevah’ın durumu daha da kötüleşti ve ayağının ve ellerinin her yerinde kırmızı lekeler çıkmaya başladı.

Otelden viral enfeksiyon kaptılar

Tatilden döndüklerinde anne MacIntyre, küçük kızı Milla'nın da vücudunun her yerini saran kızarıklıklar olduğunu fark etti.

Küçük Milla, ızdırap içinde ağlıyordu ve vücudunda yaralar açılıyordu. Doktor, hastalığı kızarıklığa neden olabilecek viral enfeksiyonun neden olduğunu söyledi.

Bir süredir kaldıkları otelin salgını hakkında uyarılar yapıldığını öğrendikten sonra çok öfkelenen MacIntyre sehayat acentesini suçluyor.

Otelle ilgili uyarı yapılmış

Yaşadıklarının şokunu hala üzerinden atamayan anne MacIntyre, daha önce tatil beldesinde viral enfeksiyonun ortaya çıkmasıyla ilgili bir uyarı yapıldığının farkında olmadığını söyledi.

Uzmanlara göre, kirlenmiş yüzeylerden bulaşan viral enfeksiyonlar 10 yaşın altındaki çocukları etkiliyor ve eller ve ayaklarda lekelerin oluşmasına neden oluyor.

REKLAM

Spor yapan çocuklar derslerinde daha başarılı
HAYAT
Spor yapan çocuklar derslerinde daha başarılı

Trans yağ kullanmayan ülkelerde kalp hastalığı azaldı
HAYAT
Trans yağ kullanmayan ülkelerde kalp hastalığı azaldı

Elektronik sigara çocukların beyin gelişimini engelliyor
HAYAT
Elektronik sigara çocukların beyin gelişimini engelliyor

Aşı bilgileri internette
HAYAT
Aşı bilgileri internette

Önemli adımlar atılacak

Önemli adımlar atılacak

Ekonomiye yönelik mesajı Amerika'dan verdi.
6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Dolar'da düşüş eğilimi devam ediyor.
Fabrika gibi okul

Fabrika gibi okul

Türkiye üçüncüsü oldu, ihracat yapmayı hedefliyor.
Kazanan belli oldu

Kazanan belli oldu

Yeni havalimanının toplu ulaşımını sağlayacak.
Satış açıklaması

Satış açıklaması

​'Bize bildirilmiş güncel gelişme bulunmamaktadır'
Irkçılığa 'evet' dediler

Irkçılığa 'evet' dediler

UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya verdi.
Halk plajlarıiçin önemli karar

Halk plajlarıiçin önemli karar

Bu sene deneme amaçlı başlanacağı açıklandı.
Kritik ziyaret başladı

Kritik ziyaret başladı

Erdoğan'ın güvenliği için 5 bin polis görev yapıyor.

İlk yolcu testi yapıldı

İlk yolcu testi yapıldı

Sabah valizlerini alıp yeni havaalanına geldiler.
Evler alevlere teslim

Evler alevlere teslim

​Kastamonu'da bir köy kül olma tehlikesi yaşıyor.
3 'tay'ı ele geçirin

3 'tay'ı ele geçirin

​FETÖ elebaşının verdiği talimat ortaya çıktı.
Darbeciyeövgü yağdırdı

Darbeciyeövgü yağdırdı

​Öven: Netanyahu, övülen: Sisi. New York'ta bir araya geldiler!
Suriye'detarih yazıyor

Suriye'detarih yazıyor

​Operasyonlarda yaptıkları detay dikkat çekti.
'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

İki katına çıkıp 150 bin tonu aşması bekleniyor.
Halisdemir'işehit etmişlerdi

Halisdemir'işehit etmişlerdi

15 Temmuz'da Özel Kuvvetler'de yaşananlarla ilgili yeni karar.
Bugünden itibarençalışmaları yasak

Bugünden itibarençalışmaları yasak

Çalışma hayatında yeni dönem başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.