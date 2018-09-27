Kaldıkları otelden mikrop kaptılar

Biri 3 yaşında diğeri ise henüz 6 aylık olan iki küçük kız, annesiyle birlikte gittikleri ilk tatilde kaldıkları otelden el, ayak ve ağız hastalığına yakalandılar. Tatil için otele yüklü miktarda para ödeyen anne Danielle MacIntyre yaşadıklarının karşısında hala şaşkın.

Tatilin beşinci gününde, 3 yaşındaki Nevah hastalandı. Soğuk algınlığı semptomları gösteren kızın ateşi çıktı ve burnu akıyordu. Doktor kızın vücudunun susuz kaldığını söyledi.

Ancak, eve dönecekleri gün Nevah’ın durumu daha da kötüleşti ve ayağının ve ellerinin her yerinde kırmızı lekeler çıkmaya başladı.

Otelden viral enfeksiyon kaptılar

Tatilden döndüklerinde anne MacIntyre, küçük kızı Milla'nın da vücudunun her yerini saran kızarıklıklar olduğunu fark etti.

Küçük Milla, ızdırap içinde ağlıyordu ve vücudunda yaralar açılıyordu. Doktor, hastalığı kızarıklığa neden olabilecek viral enfeksiyonun neden olduğunu söyledi.

Bir süredir kaldıkları otelin salgını hakkında uyarılar yapıldığını öğrendikten sonra çok öfkelenen MacIntyre sehayat acentesini suçluyor.

Otelle ilgili uyarı yapılmış

Yaşadıklarının şokunu hala üzerinden atamayan anne MacIntyre, daha önce tatil beldesinde viral enfeksiyonun ortaya çıkmasıyla ilgili bir uyarı yapıldığının farkında olmadığını söyledi.

Uzmanlara göre, kirlenmiş yüzeylerden bulaşan viral enfeksiyonlar 10 yaşın altındaki çocukları etkiliyor ve eller ve ayaklarda lekelerin oluşmasına neden oluyor.

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