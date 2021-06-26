Hayat Kan testi ile 50 kanser türü tespit edilecek
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Kan testi ile 50 kanser türü tespit edilecek

Bilim insanları, 50’den fazla kanser türünü kan örneğinden tespit eden yeni bir kan testi üzerinde yaptıkları ‘doğrulama analiz çalışmasının’ sonuçlarını açıkladı. İngiltere ulusal sağlık hizmetlerinin pilot uygulama yaptığı kan testinin piyasaya sürülecek doğrulukta kanda kanser tipini ve kaynağını ‘belirti ortaya çıkmadan önce’ tespit ettiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Kan testi ile 50 kanser türü tespit edilecek
Bilim insanları, 50 kanser türünü doğru tespit eden kan testinin analizini yaptı.

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip, kan örneğinden 50’den fazla kanser tipini ve kanserin kaynağını tespit eden MCED (Çoklu Kanser Erken Teşhis) testinin ‘doğrulama analiz çalışmasının’ sonuçlarını açıkladı. Buna göre; MCED testi yüksek özgüllükle (kanser olmayanlarda negatif sonuç verme) çeşitli kanser sinyallerini tanımladı, birden fazla kanser türünde yüksek doğrulukla kanser sinyalinin kaynağını tahmin etti ve MCED testinin, mevcut tek kanser tarama testlerinin tamamlayıcısı olarak geniş ölçekte kullanımının uygunluğu belirlendi.

  • Analiz çalışmasında, 2 bin 823 kanser hastası ve 1254 kanser olmayan toplamda 4 bin 77 kişinin testi incelendi. MCED testinin özgüllük, duyarlılık ve tahmin doğruluğu ölçüldü. Özgüllük değerinde test, kanser sinyali tespiti için yüzde 99.5 sonuç verdi. Testin kanser sinyali tespiti için genel duyarlılık değerinin yüzde 51.5 olduğu ve kanser aşamaları yükseldikçe duyarlılığın arttığı ifade edildi. MCED testinin, kanser hastalarında genel doğruluğunun yüzde 88.7 olduğu belirtildi.

DHA

İNGİLTERE HÜKÜMETİ PİLOT PROGRAMA BAŞLADI

Testin, tümörlerden kan dolaşımına sızan genetik kod parçalarındaki kimyasal değişiklikleri aradığı ve bu sinyallerden kanseri teşhis ettiği ifade edildi. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) geçen Kasım ayında yaptığı açıklamada, pilot uygulamanın 2021 yılının ortalarında 165 bin hastayla yapılacağı ifade edilmişti.

  • Açıklamada “NHS programı, belirti olmayan kişiler için de testin beklendiği gibi çalıştığını gösterirse, (test) rutin olarak kullanıma sunulacaktır” ifadelerine yer verildi. NHS, pilot programın sonuçlarını 2023 yılında alacak ve sonuçlar olumluysa yaklaşık 1 milyon katılımcıyla daha geniş bir pilot programı uygulayacak.

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