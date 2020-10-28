Kandilde neler yapılır: Kandillerde yapılan pratik tatlı tarifleri

Kandillerde hep kandil simidi alınır veya evlerde yapılır. Peki sadece kandil simidi midir yapılması gereken. Tuzlunun yanında tatlı da gerekir. Kandilde yapılacak tatlı tarifleri haberimizde...

Kandil simidi.

Kandil simidi

Kutsal günlerimizden olan kandillerde yenmesi adetten olan kandil simidi en sevilen hamur işlerinin başında geliyor. İçindeki mahlep sayesinde benzersiz bir tadı ve kokusu olan kandil simidini, fırınlardan ve pastanelerden alabileceğiniz gibi kendiniz evde de yapabilirsiniz. İşte tadı damağınızda kalacak, çok kolay bir kandil simidi tarifi.

Pastane Usulü Kandil Simidi Tarifi İçin Malzemeler

3 su bardağı beyaz un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

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1 tatlı kaşığı mahlep

1/4 (Çeyrek) su bardağı sızma zeytinyağı

90 gram küp küp doğranmış tereyağı

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı elma sirkesi

Kandil simidi yapılışı

Fırınınızı 180 derecede önceden fansız ısıtın. Önce kuru malzemeleri robotta karıştırın. Sonra ıslak malzemeleri ekleyip sadece karışana kadar karıştırın. Bütün malzemelerin karıştığından emin olduktan sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Simit şeklini verip önce yumurta akına sonra susama bulayıp, pişirme kâğıdı serdiğiniz tepsiye dizin. Simitlerin yarısını susama bulayın, yarısını da çörek otuna. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri altın sarısı gibi kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

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Kandil simidi kaç dakikada pişer?

15 dakikada hazırlanan kandil simidi 30 dakikada pişer.

Kandil simidi kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kandil simidinin kalorisi 391,7.

Kandil simidi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kandil simidi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10 lira.

HAYAT Kandil simidi tarifi: Pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır?

Un helvası.

Un helvası

Mutfağımızın vazgeçilmez tatlılarından biri olan un helvası özellikle bayram ve kandil günlerinde tercih ediliyor. Yapımı pratik gibi görünse de kıvamına çok dikkat etmekte fayda var. Herkesin çok beğeneceği bu tatlıyı ister 5 çayında isterseniz de ana yemeklerde de sunabilirsiniz.

Un Helvası Tarifi

1 su bardağı beyaz un

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1 ve 1/2 (Yarım) çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı doğranmış ceviz

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yeteri kadar toz tarçın

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Un helvası yapılışı

Un ve tereyağını yaklaşık 25 dakika kısık ateşte esmerleşene kadar kavurun. Cevizleri de ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Kalan malzemeleri ilave edin ve sütü çekene kadar helvayı toparlayın. Kaşıkla şekil verin. Servis tabağına dizip tarçın serpin.

Un helvasının kaç dakikada pişer?

5 dakikada hazırlanan un helvası 40 dakikada pişer.

Un helvası kalorisi ne kadar?

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Zorluk seviyesi kolay olan un helvasının kalorisi 349,9.

Un helvası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücret 24,25 lira.

İrmik helvası.

İrmik helvası

En kolay ve lezzetli tatlılardan biridir irmik helvası. Tarçınla ya da dondurmayla muhteşem uyum sağlayan irmik helvası daha pişerken bütün evi mis gibi kokutur. Özel günlerde kavurup komşularla paylaşması da adetten olan irmik helvasının en leziz tarifini hemen aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

İrmik helvası tarifi

125 gram tereyağı

1/2 (Yarım) su bardağı un

1 su bardağı irmik

3 su bardağı süt

1 ve 1/2 (Yarım) su bardağı toz şeker

1 avuç çam fıstığı

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1 çay kaşığı toz tarçın

İrmik helvası yapılışı

Yağı, irmik ve unu tencereye alın. Kısık ateşte kavurmaya başlayın. Başka bir tencerede süt ve şekeri ısıtın, kaynatmayın ama sıcak kalsın. Un ve irmik renk almaya başlayınca fıstığı ekleyin, rengi dönünce sıcak şekerli sütü ekleyin ve karıştırmayı bırakmadan koyulaşana kadar pişirin. Tarçını serpin ve karıştırın, ılıyınca servis tabağına alın ve şekil verip ters çevirin.

İrmik helvasının kaç dakikada pişer?

15 dakikada hazırlanan irmik helvası 30 dakikada pişer.

İrmik helvası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan un helvasının kalorisi 252,9.

İrmik helvası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

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İrmik helvası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücret 27,75 lira.

Lokma tatlısı

Genelde hazır almayı tercih ettiğimiz lokma tatlısı aslında çok kolay hazırlanabilir. İşte huzurlarınızda pratik lokma tatlısı tarifi…

Lokma tatlısı tarifi

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

3 su bardağı un

1 çay kaşığı toz şeker

1/2 (Yarım) çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz maya

1 ve 1/2 (Yarım) su bardağı su

Yeteri kadar sıvı yağ

Yeteri kadar toz fıstık

Yeteri kadar toz tarçın

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Lokma tatlısı yapılışı

Şerbet malzemelerini tencereye alın ve 15 dakika kaynatın, soğutun. Hamur malzemelerini çırpın ve 1 saat mayalandırın. Küçük bir kaseye bir miktar sıvı yağ koyun. Hamurdan elinizi yumruk yaparak sıkmadan alın. Bir tatlı kaşığını hazırladığınız yağlı kaseye batırın. Yağı yarı kızdırın. Yumruğunuzu hafifçe sıktırın, yumruğunuzdan çıkan hamuru yağa batırılmış tatlı kaşığıyla alın ve çok kızdırılmamış yağa atın. Bu işlemleri yaparken çok seri olun. Tencere dolacak kadar hamur atın ve karıştırarak kızartın.

Yağdan aldığınız lokmaları şerbete atın ve 2 dakika bekletin. Servis tabağına süzdürerek alın. Kalan hamurları da aynı şekilde pişirin. Servis sırasında toz tarçın ve toz fıstık serpin.

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Lokma tatlısı kaç dakikada pişer?

60 dakikada hazırlanan lokma tatlısı 5 dakikada pişer.

Lokma tatlısı kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan lokma tatlısının kalorisi 234,4.

Lokma tatlısı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Lokma tatlısı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücret 5 lira.

HAYAT Kıbrıs tatlısı tarifi: Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?