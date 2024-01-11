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Kandil simidi tarifi: Pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır?

Tüm İslam aleminin sevinçle beklediği Mevlid Gecesi geldi. Kandil denilince ilk akla gelen tabi ki kandil simidi oluyor. Sevdiklerimizi kandillerde ziyaret ederken yanımızda paketlediğimiz kandil simitleri hem gönüllere hem de damağımıza hitap edecek. Peki kandil simidi nasıl yapılır? Nefis kandil simidi tarifi...

15:06 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:07 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kandil Simidi
Kandil Simidi

Kokusu bütün evi saran kandil simidi yapmaya ne dersiniz? Hazırlayacağınız malzemeler hem bütçenizi zorlamayacak hem de yapımı çok kolay bir tarif sizlerle olacak.


Pastane Usulü Kandil Simidi Tarifi İçin Malzemeler

3 su bardağı beyaz un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

1/4 (Çeyrek) su bardağı sızma zeytinyağı

90 gram küp küp doğranmış tereyağı

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı elma sirkesi

1 adet yumurta sarısı

Kandil simidi yapılışı

Fırınınızı 180 derecede önceden fansız ısıtın. Önce kuru malzemeleri robotta karıştırın. Sonra ıslak malzemeleri ekleyip sadece karışana kadar karıştırın. Bütün malzemelerin karıştığından emin olduktan sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Simit şeklini verip önce yumurta akına sonra susama bulayıp, pişirme kâğıdı serdiğiniz tepsiye dizin. Simitlerin yarısını susama bulayın, yarısını da çörek otuna. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri altın sarısı gibi kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.


Kandil simidi kaç dakikada pişer?

15 dakikada hazırlanan kandil simidi 30 dakikada pişer.

Kandil simidi kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kandil simidinin kalorisi 391,7.

Kandil simidi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kandil simidi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10 lira.



#Kandil Simidi
#Kandil
#Pasta Usulü Kandil Simidi
20 saat önce
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