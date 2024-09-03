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Hayat

Karadağ'da tebessüm eden Filistinli çocuklar

04:00 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 02:01 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki bir duvara yapılan ve tebessüm eden Filistinli çocukları anlatan resmin açılışı gerçekleştirildi. Karadağlı ressam Miso Joskic'in, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkati çekmek için bir binanın duvarına yaptığı "Tebessüm eden Filistinli çocuklarla" isimli resim, yüzlerce kişinin katılımıyla açıldı. Çocukların masumiyetini vurgulayan duvar resminin altında ise "Montenegro stands with Palestine" (Karadağ Filistin'in yanında) yazısı bulunuyor.



#Filistin
#Karadağ
#Aktüel
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