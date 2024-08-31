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Bakan Ersoy Şanlıurfa’daki yeni keşfi böyle duyurdu: Dünya tarihine ışık tutacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da yer alan Neolitik Çağ yerleşim alanı Karahantepe arkeolojik sit alanındaki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığını açıkladı.

11:03 - 31/08/2024 Cumartesi
DHA
Karahantepe'de koşar haldeki yaban eşeği figürü bulundu.
Karahantepe'de koşar haldeki yaban eşeği figürü bulundu.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Neolitik Çağ'ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak tarihin derinliklerine ışık tutan Karahantepe'de yeni keşif. Taş Tepeler Projemiz dünya tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Karahantepe'deki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldı. Şanlıurfamızda ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Neolitik Kongresi öncesinde ulaşılan eser, nadir örneklerden biri olarak döneminin sanat anlayışını yansıtıyor. Bu eşsiz eseri gün ışığına kavuşturan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.





#Şanlıurfa
#Neolitik Çağ
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Mehmet Nuri Ersoy
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